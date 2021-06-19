美聯儲轉鷹　科指全周不跌反升　全靠兩大利好支持｜拆局

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-06-19 10:00

本周港股僅四個交易日，美聯儲議息結果公布，成為港股走勢分水嶺。在周初恒指延續先前跌勢，不過在美國議息後意外地單日轉向，並連升兩日重上28700水平；科指更一洗頹風，全周不跌反升。

美聯儲在本港時間周四公布議息結果，立場意外轉鷹，加息時間較市場預期提早一年，觸發股匯債市波動。

美元抽升，黃金價格急跌逾5%，穿千八美元見近兩個月低。（資料圖片）

美元闖逾兩個月高 金價穿千八關

先說反應最大的匯市，美元指數一口氣抽升超過1%，創兩個多月高，不利商品價格，黃金價格急跌逾5%，穿千八美元見近兩個月低。不過美債息相對平穩，十年期美債息雖然一度隨美元抽高至近1.6厘，但是升勢維持不足一日，目前已經回落至1.5厘，而長期債息表現更弱，反映市場對經濟復甦仍抱懷疑，相信距離美國加息仍有一段時間。

舜宇光學全周抽高近兩成，成升幅最大藍籌。（圖片來源：舜宇網站）

恒指全周跌幅收窄 舜宇光學成藍籌最強

股市方面，亞洲股市普遍受壓，不過，內地上證指數跌至3500點前有所喘定，支持港股本周走勢出現先低後回穩。埋單計數，恒指跌勢延至第三周，累計跌1.1%，然而，本周跌幅明顯收窄，全周微跌40點或0.1%。

不過，科技股指數終於一洗頹風，重上8000點，全周錄升幅50點或0.6%。主要有兩大正面因素推動。

恒生科指本周一洗頹風，半導體股成升幅三甲（資料來源：彭博）

債息「一彈即散」 科指一洗頹風

一來是宏觀債市環境配合，美國十年期債息全周大多數時間徘徊1.45厘至1.5厘之間。即使在美聯儲本周會議立場轉鷹派之後，債息曾經一度抽高至近1.6厘，不過不足一日，已經逐步回落至1.5厘以下。

債息保持低位，推動高估值的科技股，加上市場「棄舊換新」（由舊經濟股轉至新經濟股）投資風格重燃，美股道指回落，不過納指創新高，為本港科技股升勢鋪路。

第二個原因，就是半導體板塊表現標青，比亞迪電子（285）及華虹半導體（1347），是科指升幅三甲股份，全周齊升逾7%。皆因在行業供求及國家政策層面，都對股份有支撐。據彭博引述知情人士透露，國務院副總理劉鶴將會領導第3代晶片研發和製造項目，包括擬定一系列相關金融和政策扶持措施，以幫助國內晶片製造商克服美國制裁的影響。

聯儲議息後，道指受壓，納指續闖新高，支持本港科指洗頹風。（VCG）

時代天使首掛倍升 奈雪的茶首日超購逾百倍

至於本周科指升幅第一位的股份，同時是藍籌股最強的--舜宇光學（2382）。集團在周四舉行投資者會議，管理層解釋智能手機鏡頭轉換的前景，及汽車行業的機遇，會後獲大摩及大和唱好，支持股價兩日內抽高15%，全周累計升近20%，創四個月高。

最後，值得一提的是本周新股市場轉旺，時代天使（6699）周三掛牌首日急升1.3倍，榮登本港史上第二大賺錢新股，持股一手已經大賺45600元。緊接而來的，是在深圳起家的網紅茶飲公司奈雪的茶（2150），周五開始招股首日，多間券商數據顯示，孖展額已經超過710多億元，超額認購130多倍。