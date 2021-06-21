持續賣股、逾8億股被質押　蘇寧電器或無足夠股權轉給深圳國資

撰文： 伍玥 最後更新日期： 2021-06-21 15:55

2021年2月28日，上市公司蘇寧易購發佈公告，聲稱他們找了新的大股東——深圳國資旗下的深圳國際控股有限公司控股（深圳）有限公司、深圳市鯤鵬股權投資管理有限公司以148.17億元（人民幣‧下同）的總價受讓了蘇寧易購23%的股票。

《騰訊新聞》今日報道，這一度讓外界認為蘇寧或將平穩渡過從去年下半年開始的流動性危機，但事實上，這場近150億元的入股計劃進展得並不順利。

最近，蘇寧易購一系列的股權變動公告顯示，蘇寧易購已經沒有足夠的股權按照原計劃向深圳國資轉讓。

根據2月28日公告，深圳國際控股（深圳）有限公司、深圳市鯤鵬股權投資管理有限公司將會從蘇寧易購就董事長張近東、蘇寧控股集團、蘇寧電器集團、西藏信託有限公司那裏總共受讓23%的股份，併成為最大的股東。張近東、蘇寧控股集團、蘇寧電器集團共持有股票比例降至21.83%。

根據公告，在這次股權轉讓中，張近東需要出讓4.87億股股票，蘇寧控股集團需要轉讓3.09億股股票，蘇寧電器集團需讓出讓10.57億股股票，西藏信託則需要轉讓其全部持有的2.86億股股票。

其中，蘇寧電器集團通過一系列信託計劃，是西藏信託股票的最終持有人，這也意味着蘇寧電器集團總共需要轉讓的股票為13.43億股。

不過，6月2日，蘇寧易購再次發佈公告，其股東蘇寧電器集團將其所持有的5.2億股股票轉讓給了新零售發展基金，轉讓完成後，蘇寧電器集團只持有13.11億股股票（含西藏信託所持有的股票），這個數字已經低於了他們需要向深圳國資轉讓的13.43億股。

根據後續公告，這次股權轉讓已經於6月4日完成過户登記手續。

6月10日，深圳證交所的一紙監管函揭示出，蘇寧電器集團所持有的股票再次減少。監管函提到，蘇寧電器集團因部分股票質押式回購交易觸發協議約定的違約條款，被通過集中競價方式共減持1,950萬股。

5天后，蘇寧易購再次發佈公告，蘇寧電器集團再度因部分股票質押式回購交易觸發協議，在6月11日被動減持了1,000萬股，並且預計在未來6月內減持股份不超過3.83億股，蘇寧電器集團能夠轉讓給深圳國資的股票越來越少。

此外，6月17日的公告則顯示，蘇寧電器集團又將其持有的1.47億股股票進行質押，而截至6月16日，蘇寧電器集團已經累計質押了8.46億股股票。

蘇寧電器集團一系列的股權減少，是否會影響到深圳國資的入股？目前，深圳國資的入股進行到了什麼階段？蘇寧易購相關人士並未予以回應。

$蘇寧易購集團股份有限公司(002024.SZ)$