納指創新高　恒指兩連跌後料反彈　新能源有升勢｜財經評論

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-06-23 09:20

恒指連跌兩日，上日先升後跌，主要受累ATMX騰訊、美團、小米及阿里走低。不過隔晚美股科技股向好，納指創即市新高，加上聯儲局主席鮑威爾表示，不會先發制人地加息，有助支持港股今日回升，上試28500點。板塊方面，值得留意新能源股表現較強，藍籌新貴信義光能連升3日。

聯儲局主席鮑威爾向國會委員會派「定心丸」，表示不會先發制人加息，又指已經做好充分準備，將運用一切工具，將通脹控制在2%局方目標附近。

鮑威爾的言論刺激美股升幅擴大，道指尾市一度升最多160餘點，高見34040點。不過收市升幅收窄至68點或0.2%。標普500指數全日高位見4255點，逼近歷史高。以科技股為主的納指曾彈0.9%，至14269點創即市新高；收市仍升0.79%，報14253點，創收市新高。其中重磅股蘋果公司及微軟升逾1%，後者創新高，市值超越二萬億美元。

騰訊穿牛熊線 北水急沽貨

ATMX股中，今日宜關注騰訊，近期遭北水沽貨，上日錄淨額流出14億元。股價上日跌穿牛熊線，技術走勢明顯轉弱，昨晚美股ADR再跌2.4%，造價較本港收市價低水0.4%。由於騰訊為恒指重磅股，該股走低將限制大市反彈。

另外，藍籌股友邦保險（1299）已經獲中國銀保監會批准，開始籌建湖北分公司，將會成為友邦在內地的第九家分支。股份表現近期受累美國債息波動影響力，屢試今年低位，本月至今已經連跌四周。相信股價可趁今日拓內地分支的消息而有技術反彈，不過要擺脫跌勢仍要觀望美債走勢。

板塊方面，新能源股近日獲資金追捧，藍籌新貴信義光能連升3日，風電股大唐新能源（1798）及龍源電力（0916）上日急升9.5%及7.6%。內地發改委本月中發布了有關新能源上網電價政策的調整，實行平價上網。

東吳證券發佈的研報指，光伏上網電價超市場預期，同時光伏成本2022年看相較2021年仍有較大降幅，料整個產業鏈毛利有較大回升。交銀國際研究部主管洪灝表示，中國成長股相對價值股的估值仍高，最好的買入時機仍未到，不過看好半導體、新能源等行業。