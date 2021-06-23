小鵬汽車通過上市聆訊　擬籌132億　首季收入激增6.16倍｜新股IPO

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-06-23 18:37

小鵬汽車（美：XPEV）通過港交所上市聆訊，在聯交所上載聆訊後文件，計劃發售8,075萬股A類普通股。以一股美國存託股代表兩股A類普通股，相當於已發行股本的5%。截至本港時間晚上6時，小鵬汽車報42.14美元，按此估計發售股份市值約132億港元。

截至2020年12月底止，小鵬汽車收入錄得58.44億元（人民幣．下同），按年增長1.51倍；其中汽車銷售佔94.9%，約55.46億元。去年淨虧損27.31億元；按年收窄26%。

至於截至2021年3月底止首季，收入錄得29.5億元，按年增長6.16倍；淨虧損為7.86億元，按年擴大21.1%。

小鵬汽車稱，小鵬是一家技術驅動型公司，已投入大量資金發展其自主研發技術，以推動快速增長，並帶來差異化的產品及服務，推動智能電動汽車轉型。截至2021年3月底，公司共2,442名或39.8%員工在研發部門工作，其中62.1%、16.3%和21.5%分別致力於汽車設計與工程、自動駕駛和智能操作系統。

小鵬汽車曾經捲入與Tesla的訴訟，風險因素一欄亦提到，小鵬一名前僱員於2019年3月被Tesla控告，指其受聘於Tesla期間盜用商業機密。經過兩年間訴訟及廣泛蒐證程序，該前員工與Tesla於今年4月聯合無條件撤回訴訟，並披露雙方達成保密和解協議，以解除該訴訟的一切索償。