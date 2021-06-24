港股料先行整固　小鵬將回港上市　比亞迪值得留意│財經評論

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-06-24 09:31

港股連跌兩日後昨急彈逾500點，表現是亞洲區內最好，升勢主要由科網股帶動。雖然美股納指隔晚微升創新高，不過道指及標普回吐，相信港股會在28600點至28800點水平整固。個股方面，新能源車股小鵬宣布回港上市，同業比亞迪值得吼，至於股王騰訊連續九日遭北水沽貨，或限制恒指反彈。

紐約期油逼近75美元 ，未來走勢對通脹有重要影響(資料圖片)

紐約期油逼近75美元 再創近三年新高

港股上日升勢，主要由兩大因素帶動，一來是跟隨美國科技股向好，本港上市的阿里巴巴及美團升2.1%至5.2%；二來是聯儲主席鮑威爾淡化通脹的言論，推動美國國債短期債息下跌。關於通脹問題，國際油價是一大關鍵。國際油價再度創近3年高，紐約期油日內高見74.25美元，是2018年10月18日以來最高水平，倫敦布蘭特期油更先行上試76美元水平，原因是美國能源資訊局（EIA）公布，上周原油庫存減少761.4萬桶，跌幅遠超市場預期的約390萬桶。

不過，油價升勢能否持續，除了美國庫存外，更要考慮中東產油國，特別是伊朗能否重返國際油市供應。伊朗的強硬派人物萊希在總統大選中勝出後，市場關注和美國的核協議談判進展。

昨晚最新進展是，伊朗指稱美國已經同意取消對伊朗石油和航運的所有制裁，並將一些伊朗高層人士從黑名單上除名。不過，現時美國則回應指仍未達成任何協議。由於伊朗是中東首三大產油國，倘若能夠停止受到美國制裁，重返國際原油市場，對油價將會產生很大下行壓力，從而拉低現時環球的通脹問題。

股王騰訊連續九日遭北水沽貨，累沽達132億元(資料圖片)

股王騰訊連續九日遭北水沽貨

個股方面，中資新能源車股小鵬宣布回港上市，並爭取7月內掛牌，更為近一年中概股回流罕有以第一上市的案例。昨日小鵬美股股價走高4%，同業理想及蔚來汽車亦升近8%及3%。

已經在本港上市的比亞迪，雖然業務是和美股上市的三間新能源車股有所區別，不過現時市場對新能源車的憧憬高，特別是小鵬將是第一間由美國回港上市的車股，將有利帶動新能源行業上游至下游產業鏈股份向好，比亞迪有望跟隨走高。比亞迪股價上日低開，在十天線獲得支持後，單日轉向反彈，今日有機會重上230元樓上。

另外，股王騰訊在6月半年結前，股價走勢未如理想，一度跌穿250天牛熊線。即使在上日大升市，股價反彈幅度亦有限，主要原因是北水連續九日沽貨，累沽達132億元。分析指，北水連日沽出騰訊，和半年結因素有關，留意到部分內房沽出科技股用作還息。由於騰訊佔恒指比重權重高，達到8%，因此料會限制恒指升勢。