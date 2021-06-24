盛智文：蘭桂坊酒吧及餐廳經營穩健　出租率達98%

撰文： 鄺月婷 最後更新日期： 2021-06-24 18:34

港府今日起放寬酒吧每桌人數上限至4人，蘭桂坊集團主席盛智文出席Mastercard「無價香港」（Priceless Hong Kong）計劃記者會時表示，預計措施將可吸引更多市民前往酒吧消費，他透露目前蘭桂坊內酒吧經營情況穩健，雖然早前約有15%酒吧和餐廳結業，但隨著市況轉好，加上集團提供15%租金寬免措施，使租金處於低位，有不少新酒吧或餐廳加駐蘭桂坊，令出租率達98%的理想水平，集團對未來市道感到樂觀。

5,000元電子消費券即將在7月4日起接受登記，盛智文說消費券推出後，市民購物和外出用餐時可更爽手，相信餐廳和酒吧將可受惠上述措施，惟因本港尚未開關，欠缺訪港旅客帶動生意，較暫時難以估計暑假生意情況，可能會與兩年前相若。

盛智文（左三）表示疫情持續一年多，相信不少市民已有抗疫疫勞，相信消費券可吸引市民外出消費。（鄺月婷攝）

他續稱市民應要盡快接種疫苗，只要本港市民疫苗接種率達70%，大眾便可回復到疫情前的正常生活，屆時就可以自由外出，不用擔心有染病風險。「儘管接種數字不斷上升，但增速不夠快，美國及英國等地的接種情況較香港好得多！」

今日，Mastercard 宣布將與本地商界成功品牌及本地中小企攜手合作擴展其「無價香港」（Priceless Hong Kong）計劃，進一步實踐品牌支持香港經濟復甦的承諾，計劃合作夥伴包括：蘭桂坊集團、英皇戲院、珠寶品牌Pheres、國際時裝品牌VIVIENNE TAM等。Mastercard香港及澳門總經理陳一芳指，疫情改變了市民的生活方式，希望藉著計劃，讓持卡人即使「無得飛」，也可在香港獲得特別體驗，並且支持中小企業的業務發展。