美股標指納指破頂　港股能否突破二萬九阻力　視乎兩大資金因素

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-06-25 09:42

美股標指納指再破頂，受惠美國總統拜登的基建協議有進展。不過今日港股能否再上，企於二萬九樓上收市，暫未能過於樂觀，要視乎大市成交及內地資金流兩大因素。

首先，港股上日一如所料在28800點左右整固，開市早段逼近二萬九後明顯遇阻力，掉頭倒跌，收市微升60餘點。值得留意的是，恒指成交未能完全配合，上日主板成交按日跌逾14%，至1339億元。若大市成交未有回升，恒指要突破二萬九重大阻力位的難度會較高。

第二、臨近半年結，銀行考核等資金需求有所增加，資金流較為緊張，由上海銀行間拆放利率（SHIBOR）近期走高可以反映現象。上日人行以逆回購方式加大市場流動性，進行了300億元人民幣逆回購，是兩個多月以來首次，單日向市場淨投放200億元。人行的動作令到SHIBOR幾近全線下跌，當中隔夜利率按日跌35.5基點，創逾一個月以來低位。

然而，A股表現未有特別受刺激，上證指數大致持平報3566點，滬深300指數升幅亦不足0.2%，反映市場認為人行加大投放流動性的動作，只是屬於臨近半年結的暫時性操作，而並不是有意要增強市場流動性。

至於美股方面，美國總統拜登表示，與國會跨黨派參議員小組達成基建協議，是支持美股三大指數上升的主因。三大指數中，以道指升幅最大，貼近1%或322點，原因是道指成分股中，較多傳統機械及製造業股份，較能受惠拜登基建政策。其中升幅最大道指成份股是波音，股價升2.9%。

不過，本港能直接受惠的拜登基建政策的傳統製造業股份不算多，短線仍然是關注新能源股份，較為有睇頭。內地國家能源局啟動整縣屋頂分布式光伏開發試點，相關光伏股份有政策利好。當中最值得留意的是藍籌新貴信義光能，過去四個交易日中有三日上升。加上，近期摩根大通增持信義光能1658萬股，涉資近2.5億元。股份於上周發盈喜，料中期純利增最多1.2倍。