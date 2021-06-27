甘肅奪命馬拉松21人身亡　涉事公司註冊資本僅500萬人幣

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-06-27 12:23

據《彭博》報道，上月甘肅省西北部一場馬拉松比賽，因極端天氣導致21人死亡，營運公司涉嫌有人疏忽職守，將有5人會被拘捕。

據悉，5月22日在中國甘肅省白銀市舉行的山地百公里越野賽中，172名參賽者最終有8人受傷、21人死亡，成為中國有史以來最嚴重的一次戶外運動事故。

報道指，甘肅省政府周五（25日）公佈的一份調查報告顯示，馬拉松賽事營運商甘肅晟景體育文化發展有限公司未能對極限運動執行適當的標準和要求。當局批准以刑事罪名逮捕該公司的5人，並對包括賽事主辦城市的市長在內的27名政府官員發出警告和處罰。

死者當中包括31歲的超級馬拉松冠軍梁晶和2019年中國殘疾人運動會男子馬拉松聽障組冠軍黃關軍。

中國甘肅上月發生奪命馬拉松，造成21人死亡 涉事公司員工僅12人，註冊資本僅500萬人幣。

12人「小公司」辦大賽事

據《北京商報》報道，該場賽事執行單位為黃河石林大景區管委會，推廣和實際執行單位則為景泰黃河石林文化旅遊開發有限公司，營運單位為甘肅晟景體育文化發展有限公司。

晟景公司於2016年9月2日成立，註冊資本500萬元（人民幣，下同），股東張小燕、吳世淵各控股50%，僅有員工12人。

報道指出，人數甚少的晟景公司承擔起一場千人級別的賽事。據比賽發布會發布的信息，2021（第四屆）黃河石林山地馬拉松全部參賽者涉近萬人，其中172名參賽人員參加百公里越野賽。

報道又指，今年內地舉行的部分馬拉松賽事，其中的執行企業超過一半都是註冊資本在500萬至1000萬元之間的企業。大多並未發現其公開社保人數或員工人數，從招聘信息中來看，員工基本在50人以下，但該批企業所執行舉辦的馬拉松賽事規模卻涉萬人。

報道引述知情人士消息，內地馬拉松產業的收入來源，主要集中在政府補助、報名費、贊助商贊助。如果賽事規模較大、長度較長，例如全程馬拉松，政府部門一般會補貼100萬至200萬元，但報名費的收入僅數十萬元。