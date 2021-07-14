卓悅拆局｜葉俊亨夫婦求取消賣股　新舊股東角力　三大問號逐浮面

卓悅控股﹙0653﹚易手後，圍繞公司的風波愈演愈烈。新舊主除了因為錢銀轇轕對簿公堂外，更互相出招，「新主」、紫荊黨創辦人陳健文上月召開股東大會，罷免「舊主」葉俊亨夫婦執董職務，行動隨即引起二人反彈，日前入稟禁制陳健文罷免行動，更要求取消賣股。隨著新舊主的糾紛逐漸浮面，卓悅這一宗看似平常的賣盤交易，也浮現出三大問號。



卓悅日前在公司總部舉行股東大會，舊主葉氏夫婦未有到場。（詹詠渝攝）

卓悅賣盤看似早於去年2月塵埃落定，當時創辦人葉俊亨夫婦近乎沽清手上股份予原第二大股東兼副主席陳健文，想不到近日卻爆發糾紛。

兩邊出招，路線相對分明。一邊廂，陳健文在公司層面「做嘢」，除了罷免葉氏夫婦董事職位，取得董事會控制權外，還「由上而下」裁員，據指上至人事部，下至前線門市售貨員，無一倖免。

另一邊廂，賣盤後持股比例大減至不足1%的葉俊亨夫婦，主力訴諸法律。今年5月，葉俊亨妻子鍾佩雲率先入稟，控告卓悅化粧品批發中心尚未歸還多筆貸款，金額高達4,430萬元。到了上周五﹙9日﹚，葉氏夫婦再入稟高院，民事控告陳健文，指他違反早前購入卓悅時的協議，要求法庭頒令宣告有關股份買賣協議無效，並交還卓悅的股份予夫婦二人 。與此同時，又禁制罷免執行董事職務，並要求賠償。

卓悅賣盤予陳健文﹙圖﹚後，舊主仍持有公司支票簿、印鑑等，做法令人嘖嘖稱奇。（資料圖片）

問號一、賣盤後「舊主」仍有實權？

葉俊亨夫婦於2020年向陳健文賣盤後，持股比例微不足道，但值得留意的是，兩人當時繼續擔任卓悅的執行董事，而文件顯示，葉俊亨仍持有公司及其各附屬公司的所有支票簿、公司印鑑及印章，猶如「掌匙人」。直至近日，葉氏夫婦入稟控告公司，卓悅才採取行動，要求葉俊亨歸還由其所持有的公司及其各附屬公司的所有支票簿、公司印鑑及印章，並罷免二人職務，且強調他們未獲授權代表公司進行任何交易。

葉俊亨夫婦一手創立卓悅，賣盤後仍留下管理公司，估計是有利公司過渡及繼續營運，但這類情況又是否普遍？一名熟悉上市公司買賣的資深人士分析道︰「有時﹙公司﹚易主後，新主唔想要某啲舊業務，但一時三刻又甩唔到手，通常就會叫『上一手』處理埋先」。他估計，雙方易手初時關係不俗，故讓舊主保留支票簿、公司印鑑及印章，方便跟進原有業務，但近來「鬧不和」才令事件浮面。

卓悅股東爆糾紛，即有員工向媒體反映公司經營混亂。（資料圖片）

問號二、經營被指混亂 員工攞貨也被拒？

今次「糾紛」風眼位之一是卓悅化粧品批發中心有限公司，該公司一度被債權人旺角中心的分店之業主申請清盤，終在今年1月「擺平」，獲撤回清盤呈請。但其後，又被鍾佩雲入稟追討4,430萬元欠款，而卓悦現大股東兼主席陳健文近日亦遭葉俊亨提出申索款項。

批發中心在這場風波中多番出現，似是新舊主角力戰場之一。有趣的是，自糾紛爆出後，公司經營被指混亂。有卓悅員工早前向《香港01》透露，「公司內部『笠笠亂』，下至收銀、售貨員，上至人事部都大地震，前線流失唔請人，內部人事部直情係大整頓」。據悉，在易手後卓悅化粧品批發中心經歷了一次「換血」，該員工又呻公司支援不足，「向公司攞貨，佢問我點解要攞，連拎個眉鉗都要問，做零售點可以冇貨擺喺度俾客睇？」

對於員工的申訴，卓悅6月中回覆本報查詢時指，目前業務營運、銷售及採購一切正常，如有投資者需要留意的消息，公司將以公告形式發布。

卓悅控股近日積極發展電商，夥拍香港華為雲攻零售科技服務。（資料圖片）

問號三、新主如意算盤打得響？

雖然卓悅扎根香港多年，但始終業務以化妝品零售為主，主要客源來自內地自由行，疫情來襲對其負面影響不小，就算有政府補貼，業務仍乏善可陳。加上傳統零售近年受電商「拙拙逼人」，經營環境荊棘叢生。資料顯示，卓悅連續五年虧損，截至2020年12月底止，期內現金只有2,030萬元，銀行借款卻高達4.12億元。

卓悅難言是一盤「Sexy」的公司，但陳健文卻選擇於去年2月以1.58億元買入葉氏夫婦所持有的40.4%股份，公司殼價約莫4億。上述熟悉市場的資深人士分析，「本身陳健文都係第二大股東，見到公司盤數唔掂但自己冇話事權，不如出多少少錢做埋大股東，自己做好過」。

事實上，陳健文取得公司控制權後，便高調進行電商「轉型大計」。其中，包括鼓勵員工由售貨員轉型做「KOL」在網上賣貨。為了支持轉型大計，卓悅與香港華為國際簽合作協議，找「外援」發展新零售科技服務，刺激股價曾飆1倍。同時，獲遠東發展（0035）認購價值1.295億元的可換股債券，可按每股0.19元轉換成6.81億股。其中1億股已在今年7月6日獲轉換，涉資1,900萬元。

不過，這個轉型，內部也遇有阻力，據悉有售貨員被要求轉為合夥人，也被要求「轉型」做KOL（網紅）等，但終因員工集體拒絕而被擱置。公司明言，為配合「新零售消費＋科技」業務發展的大方向，正進行優化人力資源架構，積極配置零售及科技專才，打造「生活百貨」的經營模式。但目前看來，陳健文能否完成轉型大計，仍存在問號。