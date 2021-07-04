職場變革！　員工不再是社畜　做人老板如此才叫型｜知薇

撰文： 知薇 最後更新日期： 2021-07-04 10:00

最近和一班職業女性朋友們聊天，令知薇大開眼界，深感如今的職場正在經歷一個影響深遠的變革。

本地尖子、個子高高、眼睛大大任職VC的A感恩又感慨自己有個好老板，聽說自己正在全職工作之外創業，並已有板有眼、初具雛形時，她老板竟興奮鼓勵A繼續努力加油，快點做出成果，甚至願意支持啟動資金。樣貌清秀、待人接物成熟穩重、在投行高就的E說起自己備孕的心路歷程，特別感謝貼心的老板，讓E調養身體專心備孕，切勿因事業耽誤人生大事，並保證生產不會影響E的業績和晉升。創業和生育，曾幾何時，都是職場敏感話題，這些場景在過去都是不可思議的。現如今，職場有一批擁抱新理念的管理者，他們眼界廣闊、思想開放、有胸襟和管理技能，支持下屬和團隊發揮個性和所長。

勞力換取薪水過活的年代

回看人類歷史，農業社會裏，農奴依附於農奴主，連人身自由都成問題，遭受剝削壓榨是天經地義；工業社會中，工人按時上下班，依工業流程聽話照做，乖乖付出勞力換取薪水過活。近代，白領藍領們轉了工作場景，思想行為卻還停留在工廠化模式，按部就班、聽話照做，只因如此得到胡蘿蔔的機會更大，遭受大棒可能性降低。

電影《穿Prada的惡魔》講述一個剛從大學畢業的女孩，被一家頂尖時尚雜誌招聘為私人助理，卻在工作中要極力滿足上司的無理要求的種種無奈。（穿Prada的惡魔的劇照）

記得當年知薇在投行實習，出去吃個午餐都會被老板數落，最後只能留在工作台吃外賣，還要幫整個部門叫外賣，跟肥皂劇裏職場新妹子經歷相仿。906（9點上班，半夜下班，一周返六日）是常態，任務不會做，問師兄師姐未必有任答，自己摸索是指定動作，一轉眼就天黑，再一轉眼就天光。任勞任怨的熬過來了，心中的苦楚和不願，卻至今記憶猶新。

首遇Coaching型上司 大感震撼

那時，正常的老板是manager（管理員），批評和管理為主；稍有心的老板是mentor（導師），傳授經驗技能；coach（教練）型的老板，寥寥無幾。近年流行的管理培訓，教的正是如何做下屬的coach，即給出時間空間，用友好和耐心的態度，有技巧地提出一系列問題，引導員工發揮主動性、發掘潛力、提出方案、解決問題和達成目標。研究表明，在做好manager和mentor角色的同事，能夠兼用coaching方法領導的管理方式，能最大程度激發個人和團隊的主動性和潛能，讓雇主和員工有效達成雙贏。

知薇首次得到上司coaching時頗為震撼，人生第一次感覺到老板真正關心我是誰、想做什麼、以及作為老板如何幫我達成目標。從那以後，我工作的積極主動性升到前所未及的層次，結果自然是潛力爆發和業績提升。知薇自身受惠並學習coaching方法後，與下屬嘗試幾次都效果不俗。其中有個年輕的下屬，人很聰明卻常常發夢遊魂，經過coaching仿佛變了個人，做事特別主動上進。同事們不解箇中緣由，唯我會心微笑。

管理新一代員工有法

近年職場的變革是多維度和多元化的，除了上述管理方式的進化，比如部分國家和公司（芬蘭、微軟日本等）開始提倡或實行四天工作周，減少每周工作小時數，生產力竟得到大幅提升；再比如，許多傳統公司企業向新經濟體學習，改善辦公室空間，採用現代風格，加入自由活動空間和設施（按摩椅、遊戲台等），實行hot-desking（辦公桌輪用制），既能吸引員工回歸辦公室，又提供靈活返工方式。這一切，都很好的契合了當下人們對內心感受的重視，對自我實現的追求，令他們在新型的職場環境中，享受學習發展和創造價值的過程。

不時聽到傳統管理者抱怨年輕一代員工不夠勤力、思想跳躍、難以管理。若這類管理者願意敞開思路，探索自己的盲點，了解當代打工仔的心聲和追求，採用新型的管理心法和手法，對員工鼓勵支持和放手多些，效果可能會出奇的好。

【財經專欄】見薇知著．知薇｜資深金融圈內人

見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。