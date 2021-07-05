南京新興零售發展基金等　斥88億元人民幣購蘇寧易購16.96%

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-07-05 23:36

蘇寧易購（深圳﹕002024）在深圳交易所發出公告，指出董事長張近東﹑蘇寧控股﹑蘇寧電器及西藏信託，合共將15.78億股或16.96%股份，轉讓予由阿里巴巴（9988）等參組建的新新零售基金第二期，已在7月5日簽署股份轉讓協議。蘇寧易購會在周二（６日）復牌。

深圳國際（0152）則宣布，由於未能與出讓方就商務合作條件達成最終協議，經綜合考慮各方面因素，並通過審慎分析論證，決定終止進行潛在收購蘇寧易購股份。

蘇寧易購於公告內指出，新新零售基金二期由南京新興發展基金﹑華泰證券（上海）資產管理﹑阿里巴巴（9988）﹑海爾﹑美的﹑TCL及小米等產業投資者，作為有限合伙人出資組建。普通合伙人暨執行事務合伙人為海南吉力達投資者。

據蘇寧易購於公告內指出，南京新興零售發展基金的普通合伙人為南京觀有股權投資，而南京觀有為江蘇蘇美達資本的子公司。江蘇蘇美達由江蘇省人民政府控制的江蘇省農垦集團及江蘇雲杉，分別持有35%及20%。

每股轉讓價為5.59元人民幣，即是次所涉及的股份交易，總額為88.2億元人民幣。

阿里巴巴等組建新新零售基金第二期，購入蘇寧易購16.96%股權。（資料圖片）

張近東聯同蘇寧持股降至20.35%

完成交易後，張近東及其一致行動人士蘇寧控股，在蘇寧易購持股降至20.35%﹑淘寶中國持有19.99%﹑新新零售創新基金二期持有16.96%，新新零售創新基金持有5.59%。

公告顯示，基金將獲得蘇寧易購16.96%股權，以支持蘇寧易購應對流動性問題、穩定企業融資環境、促進企業穩定經營、持續發展。江蘇和南京方面將協調省內各金融機構對蘇寧易購恢復授信至合理水平。

蘇寧易購指出，公司不存在直接或間接持股50%以上的控股股東，亦不存在實際支配公司表決權逾30%的股東。

蘇寧易購又指出月，因部份由蘇寧電器持有的股票有股票與押式回購交易觸發協議相關條款約定，預料在未來6個月，蘇寧電器可能減持該公司不多於3.85億股或4.12%。

蘇寧易購又指出，已終止收購深創投蘇寧雲新私募投資基金持有的項目公司股權。

深圳國際稱續與蘇寧在物業領域探索合作

在今年2月28日深圳國際及深圳市鯤鵬股權投資作為受讓方，與張近東﹑蘇寧控股﹑蘇寧電器及西藏信託作為出讓方，就深圳國際與鯤鵬資本分別收購蘇寧易購7.44億股（約佔8%股份）及13.96億股（約佔15%股份），訂立一份框架協議。每股收購價為6.92元人民幣。

深圳國際指出，終止收購蘇寧易購股份，不會對公司現有業務或財務狀況等構成任何重大影響；又指出會與蘇寧易購繼續探索在物流業務領域合作機會。