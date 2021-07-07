滙豐料受累美債息急跌　監管風險升溫　港股易跌難升｜早市部署

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-07-07 09:39

美國十年期債息自2月份以來首次跌穿1.35厘，美股三大指數卻出現分化走勢，估計港股今日將受累美債息波動所影響而向下，當中銀行股料會是受累最大的板塊。另外，內地昨晚出台《關於依法從嚴打擊證券違法活動的意見》，是首次以中共中央辦公廳及國務院辦公廳名義，聯合印發打擊證券違法活動的專門文件，提出強化退市監管及加強中概股監管等，監管風險升溫將影響A股以至港股表現。

美股隔晚三大指數明顯分化，美股道指一度急跌400點，不過收市跌幅收窄至200點左右。其中一個原因是美國債息明顯波動，十年期債息跌穿1.35厘，為2月以來低位，30年期債息亦穿2厘關口，最多挫近8個基點，低見1.97厘。由於金融股的借貸業務對債息波動敏感，因此金融股股價明顯受壓(標普500金融指數上日挫1.6%，成為行業指數中跌幅第二大)，同時相信金融股沽壓將擴散至本港上市的國際銀行股，滙豐料會首當其衝受壓，考驗250天牛熊線(約處42.2元)能否有支持力。

美債息急跌，標普500金融指數上日挫1.6%。（VCG）

雖然美債息急跌下，美國科技股造好，納指創新高，不過相信港股無緣受惠，因為市場目前對內地的科企監管風險十分敏感，從中概股在美國的表現可見一斑。

焦點股內地網約車平台「滴滴出行」昨日復市，反映遭內地下架的影響，股價收市急挫近20%。同樣遭實施網絡安全審查的「BOSS直聘」股價挫近16%，創新低；「滿幫集團」亦挫近7%。

市場對政策風險戒心重，連未受監管風險影響的內地線上知識平台「知乎」，股價亦挫超過15%(知乎官網)

同時，市場對政策風險戒心重，連未有受任何監管機構調查的內地線上知識平台「知乎」股價亦挫超過15%，嗶哩嗶哩(B站)挫逾9%。估計科技股的跌勢暫時難言見底，本港上市的中資科技股亦會易跌難升。

特別是內地北水近期明顯見流出港股，繼周一錄逾百億元流出後，上日再錄近16億元淨流出，相信亦是顧忌中資科技平台的監管風險，當中騰訊佔了逾10億元淨流出。