前國統局副局長：中國今年經濟增幅料8.5%至9%

曾擔任過中國國家統計局原副局長的中國清華經管學院經濟系教授許憲春周四（7月15日）在中國國新辦會上表示，上半年中國經濟呈明顯回升態勢，預計三季度仍可保持高速增長，四季度增速可能回落，全年增幅料在8.5%至9%之間，並呈前高後低之勢。



《路透社》報道，許憲春指出，隨着中國經濟總量的上升，經濟增速不可能保持那麼高的速度。況且現在中國追求高質量的發展，經濟增速回落是正常的，並預計中國經濟潛在增長率在5%左右，只要在這個區間都是正常的。

許憲春稱，「今年的三季度增長仍然是在一個比較低的基數，我預計三季度中國經濟的增長可能還會比較高，但是海外疫情對出口的影響都存在不確定性。」

最新出爐的二季度宏觀資料顯示中國經濟保持穩健復甦的態勢，6月單月工業、投資、消費資料增速雖有所回落但均高於預期。分析師認為當前國內經濟復甦仍分化，中國經濟下半年面臨修復整固，仍需進一步夯實復甦基礎，在政策面繼續加大結構性支持力度。

許憲春2020年底時曾表示，2021年將補上今年疫情導致的窟窿，全年增速可達7%至8%，但這種較快的增長並非常態，他認為中國目前潛在增長率在6%左右，預計2021年三、四季度，經濟將開始回歸正常。