國家統計局：中國二季度GDP按年增7.9%　上半年經濟持續穩定恢復

國務院新聞辦公室今日（15日）上午舉行新聞發布會，國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長劉愛華介紹2021年上半年國民經濟運行情況，並答記者問。

統計局的數據顯示，中國二季度GDP按年增長7.9%，略低於市場預期的8.1%。上半年經濟按年增長12.7%。



國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長劉愛華。（01直播截圖）

中國經濟持續穩定恢復

國家統計局指出，上半年中國經濟持續穩定恢復，生產需求繼續回升，就業物價總體穩定，新動能快速成長，質量效益穩步提高，市場主體預期向好，主要宏觀指標處於合理區間，經濟發展呈現穩中加固、穩中向好態勢。

初步核算，上半年中國國內生產總值532167億元，按可比價格計算按年增長12.7%，比一季度回落5.6個百分點；兩年平均增長5.3%，兩年平均增速比一季度加快0.3個百分點。分季度看，一季度按年增長18.3%，兩年平均增長5.0%；二季度增長7.9%。兩年平均增長5.5%。

分產業看，上半年第一產業增加值28402億元，按年增長7.8%，兩年平均增長4.3%；第二產業增加值207154億元，按年增長14.8%，兩年平均增長6.1%；第三產業增加值296611億元，按年增長11. 8%，兩年平均增長4.9%。從環比看，二季度國內生產總值增長1.3%。

新聞發布會現場。（01直播截圖）

人均可支配收入17642元 人均消費支出11471元

居民收入繼續增長，城鄉居民人均可支配收入比值縮小。上半年，全國居民人均可支配收入17642元，按年名義增長12.6%，主要是受到去年上半年低基數的影響，兩年平均增長7.4%，比一季度加快0.4個百分點；扣除價格因素按年實際增長12.0%，兩年平均增長5.2%，略低於經濟增速，基本同步。全國居民人均可支配收入中位數14897元，增長11.6%。

上半年，全國居民人均消費支出11471元，比上年同期名義增長18.0%，扣除價格因素，實際增長17.4%，比2019年上半年增長11.0%，兩年平均增長5.4%，扣除價格因素，兩年平均實際增長3.2%。

全國城鎮新增就業698萬人

上半年，全國城鎮新增就業698萬人，完成全年目標的63.5%。6月份，全國城鎮調查失業率為5.0%，與5月份持平，比上年同期下降0.7個百分點。16-24歲人口、25-59歲人口調查失業率分別為15.4%、4.2%。31個大城市城鎮調查失業率為5.2%，與5月份持平。

社會消費品零售總額增長23.0%

1—6月份，全國社會消費品零售總額211904億元，按年增長23.0%，兩年平均增速為4.4%。其中，除汽車以外的消費品零售額189997億元，增長22.2%。

6月份，社會消費品零售總額37586億元，按年增長12.1%；比2019年6月份增長10.0%，兩年平均增速為4.9%。其中，除汽車以外的消費品零售額33719億元，增長13.1%。扣除價格因素，6月份社會消費品零售總額實際增長9.8%，兩年平均增長3.2%。

網上零售額增長23.2%

上半年，全國消費升級類商品快速增長。社會消費品零售總額211904億元，按年增長23.0%。餐飲收入21712億元，按年增長48.6%，規模與2019年上半年基本持平。全國網上零售額61133億元，按年增長23.2%。其中，實物商品網上零售額50263億元，增長18.7%。

貨物進出口快速增長

上半年，全國貨物進出口總額180651億元，增長27.1%。其中，出口98493億元，增長28.1%；進口82157億元，增長25.9%；進出口相抵，貿易順差16336億元。

貿易結構繼續優化。上半年，機電產品出口占出口總額的比重為59.2%，比上年同期提高0.6個百分點。一般貿易進出口占進出口總額的比重為61.9%，比上年同期提高1.7個百分點。民營企業進出口占進出口總額的比重為47.8%，比上年同期提高2.8個百分點。6月份，進出口總額32916億元，增長22.0%。其中，出口18122億元，增長20.2%；進口14794億元，增長24.2%。

外商及港澳台商投資企業增長17%

上半年，全國規模以上工業增加值按年增長15.9%，兩年平均增長7.0%，比一季度加快0.2個百分點；其中二季度按年增長8.9%。6月份，規模以上工業增加值按年增長8.3%，兩年平均增長6.5%，按月比較增長0.56%

分三大門類看，上半年採礦業增加值按年增長6.2%；製造業增長17.1%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長13.4 %。高技術製造業增加值按年增長22.6%。

分產品看，新能源汽車、工業機器人、集成電路產量分別增長205.0%、69.8%、48.1%。分經濟類型看，國有控股企業增加值增長11.9%；股份制企業增長15.8%，外商及港澳台商投資企業增長17.0%；私營企業增長18.3%。