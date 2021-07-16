丘鈦科技降攝像頭模組全年出貨量增長目標5個百分點

丘鈦科技（1478）盈喜，預料截至今年6月底股東應佔溢利按年增加40至60%。去年上半年，該公司錄股東應佔溢利3.35億元人民幣。

公司指出上半年溢利按年錄明顯增長，與攝像頭模組產品結構繼續優化，攝像頭模組產品附加值增加，同時公司在期內全自動數字化智能工廠改造的成效進一步展現，推動人工成本繼續優化。公司亦指出捍像頭模組和指紋識別模組產品銷量，按年實現穩定增長，產能利用率提升，幫助降低折舊成本佔比。

料上半年盈利按年增最多60%

另一方面，由於新冠肺炎病毒疫情持續時間超出預期，並令到部份智能手機銷售的重點區域實行長時間嚴格社交活動限制，且智能手機供應鏈中關鍵零部件供應不足，進而影響智能手機銷售。

根據公司目前可得資料，截至今年6月底攝像頭模組累計出貨量為2.238億顆，按年增加24.2%，低於在今年3月26日公布2020年全年業績內提及的出貨量按年30%的目標水平。

結合今年上半年出貨量，及對今年內餘下月份的市場預測，實現攝似頭模組出貨數量目標將面臨重大挑戰。因此公司將出貨量目標調整為「努力實現二零二一年度攝像頭模組出貨量較上年度同比增長不低於25%」。其他目標維持不變。