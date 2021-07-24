河南水災｜平保已接獲4.6萬宗災情相關報案　須賠付10億元人民幣

河南省暴雨成災，對人命及財產皆帶來莫大損失。中國平安（2318）指出，截至7月23日13時，共接到河南暴雨災情相關報案總數逾4.6萬宗，預估總體賠付金額超過10億元（人民幣‧下同）。

河南暴雨災情持續蔓延，截至7月23日12時，農作物受災面積達44,209.73公頃，直接經濟損失達655億元，暴雨引發的洪澇和次生災害已導致51人遇難。災情發生後，中國平安聯合旗下多家子公司迅速響應，第一時間啓動I級重大災害響應，火速開展相關客戶排查、建立綠色理賠通道、簡化理賠流程，以實際行動落實銀保監會「應賠盡賠、早賠快賠」的號召。7月19日上午，平安產險即通過遠程定損，線上完成首宗車險賠付。截至7月23日13時，平安產險共接到災情相關報案46,585宗，其中車險報案數量45,283宗、財產險報案數量1,216宗、意外險報案數量46宗、農險報案數量40宗。現已快速結案1,576宗。

截止7月22日下午18時，平安壽險累計接到暴雨災害所致理賠報案39宗，其中身故、失踪類累計12宗，醫療類累計27宗。通過啓動特案預賠機制，目前已快速結案10宗。

至於平安銀行信用卡，則對河南省受災地區客戶推出延期還款等服務。受災客戶如果還足最低還款額，銀行將减免相關利息費用；對特殊困難客戶等提供延期還款一期的服務。平安銀行鄭州分行出資100萬元採購賑災物資，向全市各網點免費分發，並送往受災嚴重的小區。平安健康推出24小時在線義診服務，爲災區人民提供在線醫療援助。