河南暴雨｜新鄉衛河鶴壁段決堤　高校地下室坍塌百名學生被困

河南多地近日持續遭遇強降雨，防汛形勢嚴峻。其中，新鄉市居民周五（23日）透露，衛河鶴壁段已決堤，部分村民被困在河堤上。另一方面，新鄉某高校綜合樓地下室周三（21日）深夜發生坍塌，約100名學生被困。



據新鄉居民稱，衛河鶴壁段已經決堤，即使填入了數車石頭及多輛大卡車仍未能堵住彭村的口子，侯村、寺南亦已告淪陷。凌晨5時，臨近衛河的浚縣新鎮洩洪，居民已疏散；而下游的小河急需鋼筋以及焊工，冀焊成鋼筋鐵籠用於堵決口。另報道指，衛河以西不遠處的共產主義渠亦已漫堤，衛河沿岸、衛輝、大塊、輝縣、鳳泉區耿黃鎮等亦紛紛告急。鶴壁濬縣防汛抗旱指揮部已將防汛應急響應提升為I級應急響應。

而在周四（22日）晚，應急管理部自然災害工程救援六大基地（中國安能）102名救援人員攜應急動力舟橋、全地形兩棲救援車等裝備30台套，赴新鄉市衛輝市頓坊店鄉牛場村連夜搭設應急動力舟橋。據報，其可實現快速架設浮橋和結合漕渡門橋，組合成各種形式的浮式結構，保障大型裝備和人員通行。

新鄉某高校綜合樓地下室發生坍塌，由於路途中水深不一，當地村民要提供一台高大的鏟車才得把衝鋒舟和隊員運抵現場。（半島新聞）

另外，周三晚上11時37分，救援隊接報指新鄉某高校綜合樓地下室發生坍塌，約100名學生被困，由於路途中水深不一，當地村民要提供一台高大的鏟車，才得以在兩個多小時後把衝鋒舟和隊員以鏟斗運抵事發現場。經現場勘察，救援隊評估坍塌的建築物結構穩固，不存在繼續坍塌的可能，續在與校方溝通後決定暫不轉移學生，待天亮後再做安排。