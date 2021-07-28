財政司委任審查員調查壹傳媒　會計師稱報告可助釐清公司財務狀況

財政司司長陳茂波今日宣布引用《公司條例》，委任資深會計師陳錦榮為審查員，以調查壹傳媒（0282）事務。有會計師指出，委任審查員屬相當罕見，認為政府採取有關行動，或來自壹傳媒股東及債權人等多方壓力。他認為審查一事或有助釐清公司財務狀況等問題。

壹傳媒自今年上月17日停牌，及公司旗下的《蘋果日報》自同月24日出版最後一份紙本版後，外界一直關注該公司財務及營運狀況。

公司在本月22日發出公告，指出截至今年5月底時，未審核銀行及現金結餘約為3.37億元，在今年3月底至5月底期間減少現金1.83億元，與公司於今年4月1日向大股東償還1.5億元股東貸款有關。

過去22年來再度委任審查員調查本港公司

今次是自1999年後，財政司司長再度引用《公司條例》，委任審查員調查本港公司。遠景會計師事務所創辦人及主席林智遠直言，此情況相當罕見，除非為非常重大事件﹑按現行機制無法進行調查才會作出有關安排。

他認為政府採取有關行動，或受到來自壹傳媒債權人及小股東等多方壓力。

他指出今次政府委任的審查員，主要是調查公司是否存有訛騙等問題。由於審查會嚴格進行，並且在6個月內提交報告，屆時可讓外界了解到公司財務狀況，及可以釐清是否涉及欺詐，又認為或會對公司處理復牌事件有正面作用。