滙豐業績預測｜大行料獅王中期多賺逾倍　專家稱績優難成股價動力

有獅王之稱的滙豐控股（0005）將於下周一（8月2日）公布，截至今年6月底止第二季季績及中期業績，為上市公司業績期正式揭開序幕。大行普遍預期滙豐中期按列帳基準際稅前利潤多賺逾倍，其中瑞信看法最為樂觀，預料獅王中期按列賬基準稅前利潤達到103.1億元（美元‧下同），按年增加138.8%。投資者除關注該行在今年第二季及上半年盈利表現外，會否向投資者派發股息，以及若派息，其金額多寡皆為焦點所在。



綜合多間大行預測，預料滙豐在今年上半年按列賬基準稅前利潤介乎95.52億元至103.12億元。參考去年同期該行盈利表現43.18億元，即按年增幅介乎121.2至138.8%。

就如上文所述，瑞信乃是對滙豐業績看法最牛大行，預料獅王上半年按年多賺138.8%。不過卻認為滙豐於今年第二季收入，受到市場活動減少﹑美元與港元短期利率下跌等因素。該行預料滙豐期內整體收入為254.68億元，按年跌4.8%。該行又預期，滙豐將會宣派0.08元中期息，全年派息金額為0.24元。

花旗料滙豐上半年收入按年跌4.8%至254.68億美元。（資料圖片）

花旗料派中期息0.1美元

美銀則預測滙豐上半年多賺123.5%至96.5億元，收入則下跌4.9%至254.3億元；又預期該行收入至2023年才有顯著增長，與受到本港拆息偏低影響淨利息收入，及出售部份業務帶來的影響。該行認為滙豐出現資本過剩，其一級資本充足比率達15.9%，即約200億元緩衝資本。

花旗則預期滙豐上半年賺95.52億元，按年增加121.2%，收入下跌4.8%至254.68億元。不過花旗預期滙豐信貸成本有改善，資料保持強勁，截至今年6月底時，普通股權一級資本比率為15.7%。該行預期滙豐中期派息0.1元。

黃偉豪料業績因素難成股價動力

對於滙豐中期業績預測，中薇證券研究部董事黃偉豪，大行預測滙豐中期稅前盈利多賺逾倍，是有機會增加出現。這與去年第二季新冠疫情於歐﹑美爆發，該行就向客戶貸款作出較多撥備有關。隨著經濟復蘇，有可能錄得回撥，因此大行預測的盈利增幅屬合理。不過該行股價從去年9月時的28元左右起步，迄今已有一定升幅，所以業績因素未必可以推動股價上揚，預料股價將於40至50元之間上落。

他又指出投資者亦需要將焦點，放在滙豐未來業務表現。因該行自年起連番出現歐﹑美零售業務，所以要留意該行風險加權資產情況，及未來業務表現。同時亦需要留意息率走勢，以及該行未來派息情況。