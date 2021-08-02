滙豐業績｜香港區業務上季按年少賺22%至17.5億美元

亞洲地區仍是滙豐控股（0005）最新主要收入及盈利貢獻來源。在今年第二季，淨利息收入為31.1億元（美元‧下同），按年減少15.7%，按季減少1.5%；淨服務費收入為14.39億元，按年增加14.3%，按季卻減少14.2%。其他經營收入為19.33億元，按年及按季分別減少6.7%及0.4%。

該行又指出，期內預期信貸損失及其他信貸撥備為1.75億元，去年同期為8.18億元，反映按年大減，可是與今年首季3,200萬元相比，按季大增4.46倍。

亞洲區業務在今年第二季錄稅前溢利31.78億元，按年及按季分別減少12.4%及15.43%。

香港區業務次季淨利息收入按年減24%

該行又指出，在今年第二季香港地區業務淨利息收入為17.94億元，按年減少24.14%，按季減少1.9%。淨服務費收入為9.71億元，按年增加13.2%，按季減少14.7%。其他經營收入為9.04億元，按年減少18.6%，按季減少11.8%。

該行又指出，期內預期信貸損失及其他信貸撥備為600萬元，去年同期為3.83億元，今年首季為8,500萬元，即相關支出按年及按季均減少。

該行指出在今年第二季，香港地區稅前盈利為17.47億元，分別按年及按季減少22.2%及7.4%。