滙豐業績｜半年稅前盈利飆1.5倍至108.4億美元　中期息派0.07美元

滙豐控股﹙0005﹚公布2021年上半年業績，列帳基準稅前盈利按年大升151%，至108.39億元（美元．下同﹚，優於市場預期中位數36.73億元。

至於派息，董事會宣布就2021年上半年派發中期股息，每股普通股為0.07元﹙約0.546港元﹚，以現金派付，不設以股代息選擇。

若撇除貨幣換算差額及重大項目等一次性因素，上半年經調整除稅前盈利按年大升111.4%，至119.5億元；純利亦按年勁升268%，至72.76億元，每股普通股基本盈利0.36元。

淨利息收益率下跌22個基點

上半年，滙豐列賬基準收入為255.51億元，按年減少4.46%。集團表示，主要反映2020年利率下降，以及環球銀行及資本市場業務旗下資本市場及證券服務收入減少。

2021年上半年的淨利息收益率為1.21%，較2020年上半年下跌22個基點。

滙控的列賬基準預期信貸損失（ECL）錄得撥回淨額7億元。﹙資料圖片﹚

ECL錄撥回淨額7億美元

減值方面，滙控的列賬基準預期信貸損失（ECL）錄得撥回淨額7億元，相比之下，2020年上半年則有69億元提撥。集團表示，基於現時的主流經濟預測以及拖欠還款經驗，預料2021年的預期信貸損失準備將遠低於平均貸款30至40個基點的中期目標範圍，全年並有可能錄得撥回淨額。

期內，滙豐平均有形股本回報（年率）為9.4%，較2020年上半年上升5.6個百分點。

另外，普通股權一級資本比率為15.6%，較2020年12月31日下跌0.3個百分點，反映貸款增長導致風險加權資產增加，以及普通股權一級資本減少。

祈耀年︰主要市場已回復增長

集團行政總裁祈耀年表示，理想業績反映滙控主要市場已回復增長，並標誌著於執行策略方面取得進展。在預期信貸損失準備撥回的助力下，上半年在所有地區均錄得盈利。集團貸款渠道於第二季已開始推動業務增長，並在上半年進一步加強了相關渠道。此項業績使集團能夠就2021年首六個月派付中期股息。

他又稱，集團已明確界定美國和歐洲大陸業務今後的發展方向，也進一步加強了環球財富管理的服務能力，並將繼續專注執行2月份公布的增長和轉型計劃。