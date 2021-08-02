新冠肺炎｜英媒：英國財長辛偉誠促放寬旅遊限制

據《星期日泰晤士報》報道，英國財政部長辛偉誠（Rishi Sunak）近期敦促放寬旅行限制，為旅遊業提供喘息之機，原因是擔心該國沒有從疫苗接種計劃中獲益。



該報引述消息人士稱，他已寫信給首相約翰遜（Boris Johnson），警告稱英國嚴格的邊境管制已經產生了影響。

對此，英國財政部拒絕置評。

英格蘭7月中「全面解封」，並取消對從中等風險國家返回，以及完全接種疫苗的英國人需要進行隔離的要求。來自歐盟和美國的具有相同身份的遊客也將在今日獲得豁免。然而，旅客在出發前和抵達後不久仍需進行高收費的新冠肺炎檢測。

英國19日全面解封，18日午夜12時一過，英格蘭各地酒吧就被擠爆。（路透社）

另外，英國最大的航空公司和旅遊公司的老闆們敦促運輸大臣夏博思（Grant Shapps）將更多國家加入限制較少「綠色名單」（低風險名單）。他們表示「綠色身份」應該越來越成為一種常態，因為近90%的英國成年人接種了一劑疫苗，超過70%的成年人接種了兩劑疫苗，而且英國國內限制已經放寬。

「在此基礎上，歐洲大部分地區，包括主要的成交量市場、美國、加勒比地區和其他主要市場，沒有理由不能在夏季高峰的剩餘時間裏及時轉為綠色，」Virgin Atlantic、easyJet、British Airways等航空公司的老闆們在與媒體分享的一封信中說道。

他們表示，持續進行高收費的新冠肺炎檢測將對航空業產生巨大影響。

他們表示：「我們沒有看到任何證據表明，這種制度對於完全接種疫苗的旅行者或來自「綠色名單」國家的旅行者是必要的，或者不能對來自高風險地區的遊客使用有效、更便宜的快速檢測。」