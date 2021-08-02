6月零售銷售按年升5.8%　政府：消費券有助刺激市民消費意欲

政府今日﹙30日﹚公布6月零售業銷貨額數字為281億元，按年上升5.8%，不及市場預期的14.1%；5月數據經修訂後，按年上升7.7%。與去年同期相比，上半年合計的零售業總銷貨價值的臨時估計上升7.1%。

6月零售業總銷貨價值中，網上銷售佔8.1%，銷售價值為23億元，按年上升63.8%。5月份零售業網上銷售價值的修訂估計為按年上升52.9%。與去年同期相比，本年首5個月合計的零售業網上銷售價值的臨時估計上升54.9%。

汽車及汽車零件銷售升幅最大

其他未分類消費品的銷貨價值上升16%，其次為珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物（+31.8%）；服裝（+18.8%），電器及其他未分類耐用消費品（+10.6%）；藥物及化妝品（+8.9%）；汽車及汽車零件（+36%）；燃料（+5.1%）；書報、文具及禮品（+6.8%）以及中藥（+10.8%）。

另一方面，與去年同月比較，超級市場貨品的銷貨價值下跌7%。其次為百貨公司貨品（-1.6%）；百貨公司貨品（-20.3%）；傢具及固定裝置（-3.6%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（-1.8%）；以及眼鏡店（-2.7%）。

政府發言人表示，在本地疫情穩定及勞工市場改善的情況下，消費需求進一步恢復。第二季零售業總銷貨量經季節性調整後較上一季增3.6%。發言人又指消費券將有助刺激市民消費意欲，社會必須努力維持疫情受控並增加疫苗接種率。