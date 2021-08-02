消費券｜零售業昨丁財兩旺　商戶生意翻倍　餐飲業料受惠逾百億元

政府派發的第一期電子消費券昨日（1日）發放第一期，計劃設 4 個領取途徑，即八達通、Tap & Go、支付寶香港及 WeChat Pay HK，不少市民已收到2000元款項。香港零售管理協會主席謝邱安儀今早（2日）於電台節目表示，昨日無論銷售情況及人流都有所帶動，銷售增長達50%，部份更倍增，而且受惠商戶種類多，不會只側重某一類商品，即使是較貴價的首飾，會一家大細「夾埋買一件心頭好」。她估計，長遠而言，相信零售業會有高單位數至低雙位數的增幅。



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謝邱安儀今早於港台節目《千禧年代》表示，消費券昨日帶動銷售情況及人流，無論家品、傢俬、電器、服裝、百貨、珠寶都受惠，範疇廣泛，不會只側重某類商品，有商鋪表示生意增五成，部份更倍增。她續稱，雖然首期消費券只有2,000元，但部份市民會與家人將消費券集合使用，購買價格較高心頭好。

謝邱安儀表示，昨日銷售情況及人流都有帶動。（資料圖片）

消費券涉款逾300多億元，謝邱安儀表示未估算零售業可受惠實際金額，但長遠而言，估計業界會有高單位數至低雙位數的升幅。她又稱，大戶連鎖店一般會爭取全數安裝4款支付平台，小商戶過往主要現金交易，今次一般以安裝八達通為其首要選擇，不過她亦指，部份商戶透露未能及時啟用支付平台。

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稻苗學會會長黃傑龍認為，人流暢旺飲食業就會受惠，昨日「人人拎住袋嘢嚟餐廳」。他認為，飲食業可從消費券受惠100億至150億元，但過去2個月飲食業生意已回復至正常情況下八成，在仍有防疫限制下，生意額再大增空間不大，料普遍有一成增長。他形容，消費券並非「100米短跑」，屬於長跑賽事，相信其影響有持續力。

稻苗學會會長黃傑龍(資料圖片)

黃傑龍又稱，昨日部份食客要求分單，以1500元帳單為例，有食客以消費券支付其中1000元，再以其他方法支付餘額。他表示，其集團有40間分店，平均一半食客使用消費券，部份分店多達八成。談到顧客使用哪款電子支付平台，他表示四成用八達通、三成用支付寶香港、兩成使用Tap&Go、餘下一成用WeChat Pay HK。

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工聯會九龍東總幹事鄧家彪表示，據其了解，昨日較基層的屋邨商場，人流都較平時暢旺，部份基層市民願意增加與小孩相關開支，例如購買眼鏡及衣服，但主要原則都是應買則買。他又稱，部份街市檔主雖有安裝電子支付系統，但未有市民額外消費，對此感到失望；又有檔主不了解電子支付，希望政府可協助小商戶。

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