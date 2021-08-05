永利澳門次季經調整物業EBITDA為6764萬美元　轉虧為盈

永利澳門（1128）母公司Wynn Resorts Limited公布截至今年6月底止第二季業績，指出澳門業務經調整後的物業除稅﹑息﹑折舊及攤銷（EBITDA）為6,764.1萬元（美元‧下同），去年同期則錄1.93億美元經調整EBITDA虧損。

期內永利澳門旗下的永利皇宮經營收益為2.704億元，按年增加2.617億元；經調整後的物業EBITDA為5,360萬元，去年同期則錄1.1億元虧損。貴賓賭枱贏額佔轉碼數百比為3.95%，高於2.7至3%的物業預期範圍。

至於另一個項目永利澳門，期內經營收益為1.84億元，按年增加1.721億元；第二季經調整後的物業EBITDA為1,410萬元，去年同期為8,260萬元虧損，貴賓賭枱贏額佔轉碼數百分比為2.64%，低於2.7%至3%的物業預期範圍。

截至在今年6月底的上半年，澳門業務經調整後的物業EBITDA為1.1億元，去年同期則錄得1.64億元經調整EBITDA虧損。

Wynn Resorts Limited行政總裁德馬德承指出，對永利拉維加斯及Encore Boston Harbour客戶於第二季度強勁回歸，美國業務經調整後的物業EBITDA亦遠超疫情大流行前水平，表明了客人對旅遊與休閒體驗積壓的巨大需求。縱使澳門復蘇之路稍有險阻，但公司深受今年5月假期期間的強勁需求鼓舞，特別是高端中場娛樂場及奢侈品零售分部。