ESR擬斥52億美元收購ARA　將成全球第三大上市房地產管理公司

物流地產商ESR（1821）宣布，以51.92億元（美元‧下同）作價，收購亞太地區房地產資產管理公司ARA訂立協議。

建議交易將通過百慕達法律綜合進行出售，及購買由ARA若干股東持有的ARA股份，以及ARA與ESR旗下全資附屬公司合併，預料交易將於今年第4季或明年首季實現。交易完成後ARA將成為ESR附屬公司。

ESR會以51.92億元作價收購ARA，其中5.19億元會以現金支付，另發行12.34億代價股份﹑每股發行價27元支付部份代價，及發行1.11億份代價貸款票據VLN償付。

截至今年6月底，ARA集團及其聯繫人管理總值950億美元資產。ESR董事會相信，建議交易將創立亞太地區最大房地產及房地產資產管理公司，成為全球第三大上市房地產管理公司，有利於從蓄勢待發的亞太地區房地產金融化受惠，預料其將代表逾2萬億美元的機會。

另一方面，根據收購協議日本三井住友銀行（SMBC）既向ESR出售其持有的ARA股份外，亦會認購由ESR發行的7,668.93萬股，每股作價25.35元，總認購額為2.5億美元。計及ESR向SMBC購入其持有的ARA股權，須要發行的1.18億股，有關交易完成後SMBC將持有ESR約2.05億股或擴大後已發行股份總數4.6%。

ESR指出引入SMBC為新增策略投資者，代表公司擴展及加強其長期藍籌股東基礎機會。