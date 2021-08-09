HKTVmall母企｜7月訂單增逾一成　擬申自動化零售店及系統專利

原稱香港電視的香港科技探索（1137），公布若干業務更新及7月份未經審核營運數據。

公司宣布，集團間接全資附屬公司 Shoalter Automation Limited就其全球首創的自動化零售店及系統發明，提交首個香港標準專利申請。自動化零售店及系統為一個具規模的全自動倉儲及零售系統，建基於集團於網上購物商場平台配送流程的豐富知識及經驗，運用尖端科技而發明的。

此發明利用最先進的機器技術、自行設計的機器及軟件，能於實體零售店以完全自動化銷售及配送流程進行，包括接單、出貨及補貨流程，令自動化零售店和系統的內部運作無需人工服務；優化店面空間利用率，較相同面積的傳統零售店存放更多商品；能夠配送多種尺寸、形狀和重量，及不同溫度的產品。

香港科技探索預計，將於2022年上半年為自動化零售店及系統推出試行計劃，並於同年正式推出市場。有關的目標市場將為已發展國家，預計將由自動化零售店及系統帶來最大得益，源於減省人手需要及 7 x 24 營業時間為客戶服務而帶來的營運效益。

至於7月份的營運數據，平均每日訂單為4.06萬張，按年增11.8%，按月增11.2%；平均訂單值為450元，按年跌18.5%，按月微升0.2%。