維他奶遭「七一刺警案」拖累　急發盈警　料半年或蝕5千萬

家傳戶曉的本港荳奶生產商維他奶（0345），旗下一名員工於今年7月1日刺傷警員後再自殺，該公司其後就事件發出內部聲明，卻引發軒然巨波。內地有不少網民作出強烈批評之餘，多名內地藝人更決定與公司終止合作關係。事件對維他奶業務帶來莫大衝擊，更在上周五（6日）晚發盈警公告，明言在7月於內地不同渠道均發生產品下架情況，又預料截至今年9月底的財政年度上半年，業績按年倒退91至107%，至介乎錄5,000萬元虧損至錄得6,000萬元盈利。



這份公告震散維他奶股價，今早曾低見18.6元，跌幅達13.3%，最新報19.24元，跌10.3%，市值蒸發23.61億元。

若將事件發生前﹑即今年6月30日收市價28.85元，與今早最低價18.6元的股價相比，在短短個多月，公司市值累積蒸發107億元。

產品在內地遭下架

公司於公告內進一步指出，在今年7月2日，一份包含不恰當內容而未經授權的內部備忘錄，在社交平台廣泛流傳，導致內地消費者對公司構成負面影響，以致在整個7月份內，於內地不同銷售渠道均發生產品下架情況。儘管公司產品逐漸在部份渠道開始重新上架，卻預期在夏天旺季的銷售損失，導公司截至今年9月底止6個月的收入及盈利產生重大影響。

今次事件源起自今年7月1日的刺警案。當日一名男子，於當日晚上在銅鑼灣街頭，用刀刺傷一位正在執勤的警察。其後自刎，最終身亡。事後外界才得悉該名涉嫌行凶者，為維他奶職員。

翌日在社交媒體上流傳一份該公司內部文件，指出向該名涉案男子不幸逝世，並向其家人致以最深切慰問，又指出公司人力資源部已與其家人接觸，將跟進並需要時提供協助。

維他奶的內部通告遭集團指是非未經過官方批復和發佈。

該份聲明在網上流傳後，引起內地網民批評，多名內地藝人如宣布終止與維他奶合作關係。其後公司於微博內另發聲明，先指出早前在網上流傳的內部文件用詞極為不當，又指出該員工撰寫的內容不應公開，更不應該在內部轉發，並且就有事件對各界造成的困擾和不滿，作誠摯的歉意；並強烈譴責暴力和破壞香港社會安定的行為。

公司將全力支持及配合香港警方和香港政府根據國安法對7月1日事件進行徹底調查。