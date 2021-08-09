維他奶急挫　昔日「酸奶」事件終華麗翻身　分析員睇乜價可撈？

維他奶（0345）上周五（6日）發盈警，預料截至今年9月底止的現財政年度上半年，將會業績表現為介乎虧損5,000萬元，至獲盈利6,000萬元。今早股價大幅受壓，低見18.6元，為52周新低，跌幅逾12%，其後跌幅收窄，最新報19.6元，跌8.6%。



遭「七一刺警案」拖累，維他奶中期業績恐轉蝕，今次事件可謂繼1995年「酸奶事件」、須回收約5,000萬包飲品後，影響集團的另一單公關事件。雖然「七一刺警案」影響已開始淡化，但有分析員亦看淡公司前景，指出目前維他奶股價仍未跌定，加上股息率亦不吸引，更擔心若股價失守18元，或再有一成下跌空間。



部份產品上月在內地市場下架

集團表示，溢利大幅減少主要由於在2021年7月2日，一份包含不恰當內容而且未經授權的內部備忘錄在社交平台被廣泛流傳，導致中國內地消費者對集團構成負面影響，以致在整個7月份內，中國內地不同銷售渠道均發生產品下架的情況。

維他奶的內部通告遭集團指是非未經過官方批復和發佈。

集團又指，儘管集團的產品逐漸在部分渠道開始重新上架，但預計在夏天旺季的銷售損失將對集團截至2021年9月30日止六個月的收入和盈利產生重大影響。

在7月初發生的事件，已引發內地網民熱議，多名內地藝人亦先後宣布終止與維他奶的合作。其後維他奶再就事件發出聲明，希望就事件再作澄清。

內地業務佔公司收入三分二

內地業務為維他奶主要收入來源。翻查維他奶最新的一份業績報告，截至2021年3月底止全年，集團收入錄得75.19億元。其中，來自中國內地的收入為50.08億元，佔整體的66%；至於香港則錄得18.65億元，佔24.8%。

同時中國內地收入按年增長11.5%，相反香港區收入則下跌11.5%。

經營溢利方面，2021年財政年度，中國內地的經營溢利為5.24億元，按年增長超過一成；至於香港的經營溢利達3.54億元，按年增長超過三成，惟當中有1.45億元來自香港保就業計劃及其他紓困津貼。

事實上，近年維他奶在中國大陸的收入佔比已經成為集團的主要收入來源地。自2016年財年起，內地的收入佔比已經達到43.3%，超過香港的37.3%。直至2021年，內地的收入佔比持續增加，然而香港的收入佔比則持續下跌。

自2016年財年起，維他奶在內地的收入佔比已經超越香港，成為集團的主要收入來源。（彭博）

根據國泰君安證券6月底發表的研究報告指，2021財年下半年維他奶的中國內地收入按年大升48.6%，至18.72億元。該行預計2021財年至2024財年，維他奶中國內地銷售額將錄得12.6%年均複合增長率。

報告提到，內地收入佔比增加4.3個百分點至66.6%，反映管理層在長線發展軌道的信心。國泰君安認為，有五大因素將有利提升2022財年來自內地的收入。其中，國內人均飲食消費仍然相對偏低，整體市場規模有望提升；維他奶有良好品牌效應，並趨向主流；預期會加快增加產品種類，與香港的產品組合同步；茶類產品續領先市場份額；東莞的生產設備有利更大的地區覆蓋，以及進一步在國內擴展。

張智威﹕股息率欠吸引力

信誠證券聯席董事張智威指出，股價跌勢實在太急，並且剛創新低，反映股價仍未跌定，加上按現價計算，股息率僅1.7%左右，兼且有產品在內地市場遭下架，難預料何時可以重新上架。他又認為若股價一旦失守18元，不排除會面臨額外一成跌幅。