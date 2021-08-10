港股力守二萬六　小米5G手機市佔世一　關注舜宇車股│財經評論

港股昨升104點，報26283點，力守二萬六關口，舜宇（2382）、小米（1810）及汽車股均有數據消息，值得關注。



舜宇公布7月份出貨量，手機鏡頭按年跌22.9%至10.48萬件，車載鏡頭增8%至5,125件，手機攝像模組按年增0.8%至5.53萬件。公司出貨量走低，手機鏡頭、車載鏡頭及手機攝像模組累計按年增長5.2%、68%及28.8%，其中，主營的手機鏡頭增長更是低於公司增長指引。舜宇股價於高位，昨報233元，今日宜留意股價表現。

市場調研機構Strategy Analytics統計顯示，今年第二季度，全球Andriod 5G智能手機市場按年增長104%，出貨量總計9,460萬台。小米市佔第一，市佔達25.7%，第二季Andriod 5G智能手機出貨量達到2,430萬部，按年增長4.5倍。

舜宇公布7月份出貨量，手機鏡頭按年跌22.9%至10.48萬件。（視覺中國）

長汽銷情不俗 恒大汽車發盈警多蝕兩倍

汽車股榮辱互見，長汽（2333）7月份，汽車銷量總計91,555台，增加16.9%。今年首七個月，累計汽車銷量總計709,766台，按年增加49.9%。新能源車銷售7,251台，首七個月累計銷售59,798台。長汽走勢不錯，股價在高位整固，昨報34.2元，今看股價可否守20天線（約32.6元）支持。

不過，同為製造電動車的恒大汽車（0708）則發盈警，預計上半年將錄得淨虧損約48億元人民幣，為去年同期淨虧損24.5億元的兩倍。公司指，今年上半年錄得淨虧損，主要由於拓展新能源汽車業務，處於投入階段，購買固定資產及設備，研發等相關費用增加及利息支出。恒大汽車股價反覆沉底，由2月17日72.45元高位，跌至現時12.22元，大跌逾八成。

恒大汽車發盈警，預計上半年將錄得淨虧損約48億元人民幣，為去年同期淨虧損24.5億元的兩倍。

美股高位回落 債息彈高至1.32厘

美國參議院多數黨領袖舒默指，就1萬億美元基礎設施法案的最終通過達成一致。不過，Delta變種新冠病毒衝擊下，美國疫情繼續惡化，新增確診人數與住院人數創下半年新高。美國的7天平均每日新增確診人數，已連續第3日達到10萬人。美股道指跌106點，報35101點，納指回升0.2%，報14860點，標普500微跌0.1%，報4432點。

亞特蘭大聯儲行長博斯蒂克與里士滿聯儲行長Tom Barkin表示，美國經濟增長迅速，雖然勞動力市場仍有改善的空間，但通脹水平已處於可以考慮加息的條件之一。美國10年債息彈高至1.32厘，美匯亦升至92.9水平。