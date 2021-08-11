美國參議院通過3.5萬億美元預算計劃　以建立拜登經濟議程

當地時間8月11日，美國參議院通過3.5萬億美元的預算計劃，以建立拜登（Joe Biden）經濟議程。



綜合媒體8月11日報道，當地時間8月10日，美國參議院以69票對30票通過了一項兩黨規模基礎設施議案。隨後，美國參議院立即著手通過一項由民主黨人推行的3.5萬億美元的預算藍圖。最終以49票對1票通過3.5萬億美元的預算計劃。

美國參議院多數黨領袖查克·舒默（Chuck Schumer）8月9日公布了3.5萬億美元的預算框架文本，旨在讓民主黨人有機會在沒有國會共和黨人支持的情況下批准對兒童看護、家庭休假和氣候變化條款的主要投資。

民主黨人計劃利用特殊的預算規則來通過新的支出。參議院少數黨領袖麥康奈爾（Addison Mitchell Mitch McConnell Jr.）上周承諾，如果民主黨人追求更多支出，共和黨人將不會在債務限額問題上提供幫助。

目前聯邦政府已經達到了借款限額，8月起，美國財政部已經開始動用「非常規措施」來防止美國政府債務實質性違約。 財長耶倫（Janet Yellen）警告說，必須在10月1日前提高限額，以避免違約。

民主黨人沒有將提高債務限額納入預算框架，這意味着他們將不得不尋找其他方式來解決這一問題。

據媒體報道，上述3.5萬億美元預算決議試圖通過增加對企業和富人的稅收來支付大規模支出計劃，這勢必遭到國會共和黨人的強烈反對。

據悉，民主黨議員伊麗莎白·沃倫（Elizabeth Warren）等還將公布一項提案，對上市公司向投資者回報利潤超過1億美元的那部分徵稅7%，預計將從約1,300家公司處募集7,000億美元。

在預算藍圖之後，具體文本最早將在9月份公佈。