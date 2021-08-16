A股史上最貴新股首掛　開盤漲超100%　中一簽可賺15萬｜新股IPO

A股創業板新股「義翹神州」今日創業板正式上市，發行價為292.92元﹙人民幣，下同﹚，超越石頭科技（271.12元／股），成為A股史上發行價最高的新股。



義翹神州中一簽（500股）需繳款14.65萬元，按7月份創業板新股上市首日收盤平均漲幅為321.11%來算，中一簽義翹神州的盈利或高達47萬元。

義翹神州盤前集合競價階段（9時15分至9時25分）股價就飆到了近600元/股，相較發行價已經翻倍，開盤即賣出，中一簽新股的投資者可以賺153,000元。盤中大幅震盪，低見450.9元，高見599.96元。截至發稿，N義翹漲87.42%，報549.00元，換手率19.41%，市值374億元。

義翹神州發行價格為A股史上最高。此前，發行價格在200元/股以上的僅有6只股票，前三分別為石頭科技（271.12元）、福昕軟件（238.53元）、康熙諾-U（209.71元）。

招股書顯示，義翹神州主營業務包括重組蛋白、抗體、基因和培養基等產品，以及重組蛋白、抗體的開發和生物分析檢測等服務。

2018年至2020年，義翹神州營業收入分別為13,922.77萬元、18,082.67萬元和159,629.30萬元，歸屬於母公司股東的淨利潤分別為3,635.35萬元、3,641.09萬元和112,760.75萬元。

對於2020年的淨利潤大增2996.90%，義翹神州招股書中表示，2020年新型冠狀病毒肺炎疫情在全球範圍內爆發，公司新冠病毒相關生物試劑產品市場需求量大幅增加，公司本年度業績顯著增長。