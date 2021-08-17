恒大汽車已有潛在買家？　專家認為物業比汽車更具出售前景

2021年3月份，「出手闊綽」的恒大汽車（0708）還表示2021年仍「不差錢」，但5個月後，出售資產的消息隨之而來。

《經濟觀察網》報道，8月10日晚，預虧48億元（人民幣‧下同）的恒大汽車贏來命運轉折點。恒大集團發布公告稱，「公司正在接觸幾家潛在獨立第三方投資者探討有關出售公司旗下部分資產，包括但不限於出售公司上市附屬公司中國恒大新能源汽車集團有限公司及恒大物業集團有限公司的部分權益」。截至公告日期，尚未確定或訂立任何具體計劃或正式協議。

此前1天，恒大汽車披露2021年上半年盈利預警公告顯示，2021上半年恒大汽車預計淨虧損為48億元，較去年同期24.5億元的淨虧損近乎翻倍。

對此，恒大汽車在公告中表示，今年（2021年）上半年的虧損主要是由於正在拓展新能源汽車業務，因為該業務目前處於投入階段，購買固定資產及設備、研發等相關費用增加及利息支出較大。

潛在買家標的不限於恒大物業

實際上，除了恒大在公告中明確提及「正在接觸幾家潛在獨立第三方投資者」外，在恒大欲出售旗下資產的消息發出後，也有報道稱，已有部分潛在投資者對此事做出回覆。據《財經十一人》報道，萬科正在參與交易相關的談判，是潛在買家之一。而且，萬科關注的標的不僅限於恒大物業，他們也在研究恒大汽車的相關資產。另外，廣州城投的員工已在為可能發生的交易做準備工作，既有資金上的準備，也有接手某些業務的準備。目前，恒大方面並未對此作出回應。

對於恒大本身更願意賣哪一資產？潛在投資者更看中恒大的汽車還是物業業務？全聯車商投資管理（北京）有限公司總裁曹鶴表示，「恒大本身當然更願意賣物業補汽車。但目前物業顯然賣不出好價格，而恒大汽車現在雖然遇到一些困難，前景還是不錯的。所以賣汽車相關資產顯然能賣出更高的市盈率。誰接（盤）是其商業上的考慮，那就要看價格以及協同效應。」

恒大物業資產比汽車資產好得多

然而，從上市公司的財務數據來看，恒大的物業資產顯然要比汽車資產好得多。2020年，恒大物業營業收入105.09億元，按年增漲43.31%；毛利潤40.06億元，按年增漲128.26%。此外，2017年到2020年，恒大物業營收與淨利潤均處於快速增長階段。

反觀恒大汽車不僅已虧損多年，且身背眾多法律訴訟、拖欠多家供應商貨款，目前已處於資不抵債的狀態。數據顯示，2020年底，恒大汽車總資產1,501億元，總負債1,559億元，歸屬母公司股東的權益為負61億元。

不過，也有觀點不看好恒大汽車的出售前景，汽車行業分析師鍾師表示，「由於恒大的新能源汽車殼是臨時組建的，若沒有品牌價值、成熟產品矩陣、技術積澱和人材聚集，估計很難有企業願意接盤。」

事實上，恒大汽車的虧損在業內的預料之中。造車作為極為「燒錢」的行業之一，起步所需的花費往往多達數百億。蔚來汽車創始人李斌就曾對外喊話，沒有200億就不要造車。

公開資料顯示，從2019年初恒大宣佈造車至今，恒大汽車虧損已達到174億元，其中2019年虧損為49億元，2020年虧損達77億元，虧損額呈現快速增長態勢。

與之相對比，即便是銷量已經達到數萬輛的新造車勢力三巨頭「蔚小理」在過去幾年裏也始終處於虧損狀態。2018年至2020年期間，蔚來汽車、小鵬汽車與理想汽車的累計虧損分別為264億元、83億元和45億元。

截至2020年年末，恒大汽車在造車上已累計投入472億元，其中研發費用高達249億元，與小米計劃10年投資100億美元造車相比，恒大汽車在造車上顯然下了更大決心。

但作為造車行業的「門外漢」，僅靠「買買買，合合合，圈圈圈，大大大，好好好」的15字方針，恒大似乎並沒能打通造車路徑。而與此同時，國家對地產行業監管在不斷加強，恒大汽車股東恒大集團的資金困境難以緩解。

恒大需通過變賣增加流動性

儘管到今年6月30日，恒大集團表示，企業淨負債率已降至100%以下，順利實現一條「紅線」變綠，同時企業有息負債亦已降至約5,700億元。但整個資金盤面並沒有真正得到扭轉。這也導致恒大汽車的股價在近一年時間裏經歷了一次「過山車式」的漲跌，從去年5月29日到今年2月17日，公司股價從6.03港元最高漲至72.45港元，漲幅為1101.49%，隨後股價開始波動下跌，最低降至10.34港元。

「光是階段性虧損不至於要變賣旗下資產，估計是恒大下一步借貸或融資渠道變窄，需要通過變賣增加流動性。」鍾師表示。

7月26日，國際評級機構標普宣佈下調中國恒大及其附屬公司評級，中國恒大的評級從B+下調至B-，由此導致恒大股價當天暴跌13.41%，恒大汽車的跌幅更是超過16.03%，股價跌至10.58港元/股，創2017年3月以來新低。

按照恒大汽車方面的研發14款新能源車型，2025年產銷實現100萬輛。其中恆馳汽車全系產品將從2021年陸續實現全面量產。但這半年來恒大汽車的經歷同其股價一樣跌宕起伏，今年能否順利實現量產，也將是個未知數。