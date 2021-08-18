騰訊﹕監管成全球趨勢　料面臨更多監管要求　惟發展策略不變

撰文：張偉倫
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內地監管機構針對互聯網經營平台的監管措施，讓外界對一眾互聯網企業有新的看法，亦關注相關企業未來能否維持以往的高速增長。作為龍頭企業的騰訊（0700），在過去一段時間同樣受到監管機構推出的措施影響。總裁劉熾平在分析員會議更明言，未來將面臨更多監管要求，惟強調監管要非獨有內地情況，而是環球趨勢；又指出內地政府的目的，是希望推動互聯網行業能可持續及健康發展。

他又指出騰訊致力配合新監管環境，於合規層面上亦屬理想。縱使監管安排在短期會產生不明朗，惟有信心未來可以符合環境，長遠發展方向不會改變。

早前內地官媒對騰訊的遊戲業務發文批評，公司亦隨即推出相應措施，以限制12歲或以下的未成年人士每日參與網絡遊戲時間，並且不容許相關玩家在遊戲內花費。劉熾平指出外界關注玩家過於花費，及對遊戲投放太多時間。若能發展出一個系統，對玩家花費及投入時間作出監察，相信可以對有關問題迎刃而解，這須要與監管機構等商討。

公司亦指出會在海外市場物色遊戲業務的發展機會，並且會對具質素的遊戲工作室進行投資，又指出在內地及海外均有不少遊戲儲備可待推出。

內地限補習影響將逐步於業務體現

在今年7月，內地對從事學科類培訓機構推出新措施，包括要求相關機構轉型為非牟利，同時不容許中﹑小學生參與補習。在騰訊第二季業績內，談及網絡廣告業務時，亦提及課後補習的廣告投放因監管變化而減少。劉熾平指出在未來數季，此情況的影響會進一步體現，惟將有其他廣告資源可作逐步填補。

在談及企業服務發展時，劉熾平指出公司不少服務對客戶而言價值，公司亦可以從中向客戶提出雲服務，並相信未來可以進一步完善公司的生態系統，長遠而言可為公司帶來商業價值。公司首席戰略官James Mitchell指出，旗下雲服務發展極為迅速，未來會著重提高滲透率，及增加市場佔有率。

此外公司指出，上半年有效稅率約為11%，相信全年有效稅率會維持在相若水平。

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