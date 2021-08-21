TVB乘電商市道暢旺入主士多　足以洗業務連接3年見紅頹風？

疫情下，網購生意成奇葩，發展極為迅速，據政府統計處早前公布的6月份本港零售貨值佔比，達到8.1%。商電業務的蓬勃發展，企業自然可以受惠，其中2014年轉戰電商業務﹑的HKTV mall母公司香港科技探索（1137，前稱香港電視），成功借此東風，於2020年轉虧為盈。



有HKTV mall珠玉在前，近年致力發展電商業務的電視廣播（0511，TVB）亦決定投放更多資源，拓展有關業務。該公司於周四（19日）宣布，夥邵氏兄弟斥資2億元，收購擁有兩大電商平台的士多1.16億股D系列優先股，交易完成佔士多股權75%。TVB明言旗下電子商貿業務規模將擴大逾四倍，預計士多將與旗下電商業務產生協同效應，反應出該公司信心滿滿。



電視廣播於8月19日（周四）傍晚公布，夥邵氏兄弟斥資2億元收購士多75%股權。﹙黃國立攝﹚

夥邵氏兄弟斥資2億元入主士多

可是香港科技探索需要6年時方可以修成正果，那麼TVB透過入主士多，讓旗下電商業務迅速擴展這如意算盤，是否可以輕易敲響？更重要者，在過去兩個財政年度均虧損﹑虧損金額達到1.44億元的士多，業務能否扭轉乾坤，為TVB帶來更多貢獻？難免成為市場人士關注重點。

TVB於周四傍晚公布，夥邵氏兄弟斥資2億元收購士多75%股權。2億元收購代價中，7,000萬元為現金；餘下1.3億元相當於有關藝人、電視商業廣告無綫電視播及數碼平台的其他廣告產品資源。即是說，士多實際上只有7,000萬元「落袋」，其餘1.3億元只是由TVB旗下的資源作為代價。

TVB 大改革後局面如何?

近年，電視廣播的業務表現疲弱，自2018年起連續3年業績見紅，累蝕7.73億元。



參考TVB的2020年報，去年全年股東應佔虧損達2.81億元，較2019年略為收窄約5%；收入則減少25%，至27.24億元，主要因廣告市場疲弱，導致廣告收入受到重創，按年大減54%。

而是次關注的電商業務方面，大台網及電子商貿來自對外客戶的分部收入為1.07億元，較2019年的1.29億元，下跌約17%。大台網及電子商貿分部包括Big Big Shop，分部業務只佔TVB總收入的4%。而期內Big Big Shop商品總值為1.42億元，按年增加350%，可見Big Big Shop視乎有相當發展潛力。

2018年財年，電視廣播全年錄得虧損，原因是因手持的星美控股（0198）債券有違約風險，須減值5億元，全年倒蝕約2億元。（高仲明攝）

買星美債券中伏 賺錢變蝕錢

事實上，TVB歷年業績穩定，自1988年上市以來，持續錄得盈利，直至近年才屢錄虧損。在2018錄得虧損，原因是因手持的星美控股（0198）債券有違約風險，須減值5億元，吃掉本身的3億利潤之餘，全年更要倒蝕約2億元。



事源TVB在2016年10月罕有發行一批年息3.625%約39億港元的擔保票據，3個月後公司宣布擬斥42.09億元向股東回購最多逾3成股份。其後，回購計劃受阻，持有大量現金的TVB，終買入大量定息證券，圖賺取利息收入，包括於2018年斥逾8億元認購星美高息債。

許濤（圖中）2020年4月底正式上任為董事局主席及非執行董事。（陳順禎 攝）

投資失利 管理層大換血

可是，星美2018年開始停牌，並受債台高築等問題纏繞，TVB亦因而作出對有關債券作出5億元減值。無獨有偶，TVB買入另一筆國儲能源化工總值約9,360萬元，但因出現交叉違約，已於年內作出減值虧損2,600萬元。

業務有待反彈之際，TVB在去年及今年，先後出現人事變動。前主席﹑有「殼王」之稱的陳國強於去年2月退任，原執行董事許濤2020年4月底正式上任為董事局主席及非執行董事。其後陳國強沽清TVB控股公司Young Lion所有股份。

許濤早於本年1月任命「獎門人」曾志偉、王祖藍回巢掌權。其後，何哲圖於2月28日離職。執行副主席兼集團行政總裁李寶安則於5月退休，其愛將余詠珊仍於4月離職，至今集團行政總裁一職仍是懸空。

TVB為配合旗下大台網的業務發展，於2018年成立Big Big Shop，並在近一兩年錄得快速增長。(資料圖片)

睇中士多近百萬客戶基礎?

隨著本港電商市場愈漸擴大，TVB為配合旗下大台網的業務發展，於2018年成立Big Big Shop，並在近一﹑兩年錄得快速增長。因疫情關係，市民對網購需求急增，2020年第三季Big Big Shop銷售量較2019年同期相比急增5倍。

TVB之所以收購士多部分權益，或許是「睇中」士多的客戶基礎和SKU（庫存單位）。TVB於公告指出，鑑於士多有超過10,000個SKU，預期公司能從擴大產品組合及供應鏈資源而受惠，將吸引用戶進一步增加用量。同時預期融合倉庫管理﹑訂單處理系統及取貨點網絡，能產生重大協同效應，交易後可能成為香港最大電子商貿網絡之一。



TVB更預料，在交易完成後，按商品總值，公司電子商貿業務規模將大增逾4倍，客戶基礎由目前48萬名，增至100萬名。可見TVB有可能「睇中」士多為Big Big Shop帶來額外的SKU和客源。

香港科技探索從2015年開始轉型推出網店HKTVmall，作為本港電商先行者，花了整整6年才能於疫情下成功扭虧。(資料圖片)

港視轉型6年方扭虧

本港電子商貿市場革速增長，企業能從中受惠。在今年7月，HKTV mall日均訂單為4.06萬張，按年及按月增加11.8%及11.2%，每張訂單價值450元，按年減少18.5%﹑按月增加0.2%，每月訂單總商品交易額為5.66億元，按年減少8.7%，按月增加14.8%。

可是士多截至去年3月底及今年3月底，士多及其附屬公司稅前及稅後虧損淨額分別為8,500萬元及5,900萬元。截至今年3月底，未經審核綜合負債淨額為6,600萬元。電商公司理應受惠疫情，惟士多兩年內卻累蝕1.44億，可見其業務前景尚未明朗。

香港科技探索從2015年開始轉型推出網店HKTVmall，作為本港電商先行者，花了整整6年才能於疫情下成功扭虧。根據公司2020年報顯示，公司由虧轉盈，純利為1.8億元；2019年度則虧損2.9億元。可見HKTVmall的成功並非短時間能實現，而收購士多對電視廣播的裨益，或者同樣需時反映。