三大中資基建股　業務細分大不同　一文讓你看清｜伍禮賢

近期港股表現不濟，一方面受到內地不同行業的政策監管影響，另一方面憂慮美國下半年開始有機會縮減買債規模，可謂飽受內憂外患，恒指失守25000點大關。在這種市況下，投資者可以對一些防守性股份作出關注，例如是基建股。

內地基建旺季 三股分別你要知

由於目前內地正開始進入基建的旺季，而一些基建的地方專項債券也開始陸續到位。另一方面，內地下半年在經濟增長方面仍面對一定的下行壓力，因此有機會在未來加大對基建力度的建設。在本港上市基建板塊中，中交建（1800）、中國鐵建（1183）以及中國中鐵（0390）為傳統三大基建股。但是可能有部分投資者未必太了解三者的區別，或者會認為中國鐵建與中國中鐵一定以鐵路建設為主，以下將會對此作出簡析。

首先，從業務來看，中交建的業務主要涵蓋基建建設、基建設計、疏浚及其他業務，以2020年全年數據來看，基建建設在收入比例上佔約86.2%；而中國鐵建的業務主要涵蓋工程承包、勘察設計諮詢、工業製造、房地產開發、物資物流及其他業務，當中工程承包在收入比例上佔約84.1%；最後一隻，中國中鐵的業務主要涵蓋基礎設施建設、勘察設計與諮詢服務、工程設備與零部件製造、房地產開發及其他業務，當中基礎設施建設在收入比例上佔約83.7%。由此可見，三者業務各具側重點，若對這些側重點作出區分，則基本上已經了解三者的大致分別。

細看建設比重尋公司核心

再細看，中交建去年在基建建設方面新簽合同額涵蓋城市建設、道路與橋樑、境外工程、港口建設及鐵路建設，五者比重44%、29%、21%、4%、2%；中國鐵建去年在工程承包涵蓋房建工程、市政工程、鐵路工程、公路工程、城市軌道工程、水利電力工程、機場碼頭及航道工程，七者比重39%、21%、13%、12%、9%、3%及1%；最後中國中鐵在基礎設施建設涵蓋房建、市政、公路、鐵路、城市軌道及其他，六者比重為28%、20%、19%、16%、8%及9%。

由此可見，中交建的業務以城市建設、道路與橋樑、境外工程為核心；中國鐵建的業務以房建工程、市政工程為主，鐵路工程、公路工程居次；中國中鐵則在房建、市政、公路、鐵路方面表現平均。

從以上數據，投資者可以加以善用並對三大基建股作出區分。例如過去每年內地均會在一系列基建方面公布一些發展規劃，如若規劃中涉及新增城際鐵路和市域鐵路運營里程、新改建高速公路里程方面，相對中國中鐵、中國鐵建，受惠相關性會較高；如若涉及新型城鎮化、建設公路網絡成為交通強國等方面，中交建受惠相關性會較高。

此外，三大基建股中另一顯著特點是，中交建海外業務的佔比為15.8%，明顯高於其他兩者的4.8%及4.3%。因此，海外工程、一路一道項目的推進順利與否，對中交建的影響性較高，而市場亦對其給予了一定的海外政策風險溢價。但從另一方面來看，由於海外工程一般毛利率相對較高，從而導致了中交建總體毛利率達12.3%，高於其他兩者的9.3%。這點投資者亦應給予留意。

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*本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份