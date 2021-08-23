HKTVmall母企｜香港科技探索斥3900萬投資印尼健康及保健電商業務

香港科技探索（1137）旗下Shoalter Technology International Limited與印尼 PT Karya Hasta Dinamika，及PT KHD現有股東PT Karsa Lintas Buwana，以及PT Sanghiang Perkasa於今日（23日）訂立股份認購協議，以Shoalter International的與PT Karya Hasta Dinamika訂立的電子商貿方案協議而提供使用電子商貿軟件系統，以及現金作為代價，獲PT Karya Hasta Dinamika發行少數股份。該項投資總代價合共為500萬美元（約3,890萬元）。

據上述的電子商貿方案協議，Shoalter International將以服務形式提供軟件系統予PT Karya Hasta Dinamika，使用於其現有網上購物平台KALCare。

公司指出，該項投資為Shoalter International與PT Karya Hasta Dinamika的母公司PT Kalbe，將來於其他東南亞國家﹑香港﹑澳門及台灣的健康與電子商貿業務市場潛在策略性業務合作，提供框架。

公司指出，PT Kalbe為印尼領先製藥公司及最大醫療保健供應商，從事藥物製劑開發﹑製造及貿易，包括藥品及保健消費品。PT Karya Hasta Dinamika亦稱為KALCare omni-channel，集中於健康護理及保健產品的電子商貿。

公司指出，該投資Shoalter International的電子商貿足印拓展至香港以外的地區，及大眾消費品外市場，及在東南亞建立Shoalter International電子商貿方案首個海外參考個案，及把握健康護理及保健產品的潛在業務拓展機會。