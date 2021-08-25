十四五｜中銀香港應堅﹕香港可從四方面　積極參與人民幣國際化

「十四五」規劃宣講團近日在港宣講，引起熱烈反響。宣講團成員、人行金融研究所所長周誠君表示，香港作為全球離岸人民幣業務樞紐，具有得天獨厚的條件，是一個非常好的試驗田。

中國銀行香港金融研究院資深策略員應堅指出，從香港引入人民幣業務清算行，建設離岸人民幣中心，到進一步發展成為全球離岸人民幣業務樞紐，能深刻感受到國家推動人民幣國際化對香港國際金融中心發展的重要性。「十四五」規劃又為香港展現新的歷史機遇。繼續推動人民幣業務樞紐建設，不僅可促進香港長期繁榮穩定，亦可為國家作出更大貢獻。

「十四五」規劃綱要首次將人民幣國際化納入國家戰略規劃體系，提出「穩慎推進人民幣國際化，堅持市場驅動和企業自主選擇，營造以人民幣自由使用為基礎的新型互利合作關係。」有關香港的定位、角色及功能也進一步明確，要求強化香港作為全球離岸人民幣業務樞紐。

首將人民幣國際化納國家戰略規劃體系

他指出，下一步香港可深入研究並抓住由「十四五」規劃產生的各種人民幣業務機會，更積極參與人民幣國際化：

一是發揮跨境人民幣業務促進「雙循環」新發展格局。香港是國內與國際大循環的重要連接點，可充分發揮資金紐帶作用及人民幣資金池優勢，完善人民幣結算支付功能，提高跨境人民幣結算佔比，不斷推動人民幣貸款發放及債券發行，有效疏通內外兩個市場貨物流通及雙向投資。

二是建設「一帶一路」人民幣投融資及風險管理平台。「十四五」規劃支持港澳打造共建“一帶一路”功能平台。處於「一帶一路」戰略佈局關鍵節點的香港，應主動對接“一帶一路”項目，尤其要瞄準資金融通及風險管理，將人民幣引向絲路沿線地區，輻射人民幣優勢，支持當地人民幣市場發展。

三是加大力度推進大灣區及自貿區人民幣國際使用。大灣區規劃綱要的出台，進一步提升了粵港澳三地在科創、民生、基建領域人民幣使用機會。內地也穩步推進自貿區（港）跨境人民幣業務。這些特殊平台擁有理想的創新機制、豐富的客戶基礎及金融資源，是香港拓展跨境人民幣的寶貴財富，雙方合作具有廣闊的發展空間。

四是協助內地建設開放型人民幣市場體系。人民幣國際化重心已逐漸轉到資本項目開放，全球增持人民幣資產形成熱潮。香港是國際理財中心，亦是全球資金進入內地的通道，可進一步完善滬港通、深港通、債券通、理財通、保險通機制，配套人民幣兌換、代理、託管服務，促進內地金融市場與國際接軌。