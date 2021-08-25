十四五｜黃柳權：港青應與祖國同行　引習近平發言籲選正道

京官繼續在港出席《十四五規劃》宣講會，香港青年聯會今（25日）舉行青年分享會，港澳辦副主任黃柳權致辭時表示，中央高度重視港澳青年的成長，國家主席習近平2017年來港時談及青年工作，指青年應把握機遇，選擇正確道路，在2018年曾提及港澳青年發展得好，港澳發展和國家就會好，故應解決學業、就業和創業問題，提供更多機會創造有利條件。

民政事務局局長徐英偉表示，大灣區是香港未來發展關鍵所在，過去兩年政府推出了大灣區青年創業資助計劃和青年就業計劃，未來會擴大青年交流和實習計劃，促進青年到大灣區發展和交流。



青聯舉辦的分享會，由黃柳權、中聯辦副主任陳冬及民政事務局局長徐英偉等擔任主禮嘉賓。黃柳權致辭時表示，這次宣講團來港是因應特首林鄭和政府的要求，與各界朋友交流「十四五規劃」的心得和體會。

黃柳權稱，中央已出台有利港澳居民的政策措施，鼓勵港澳同胞到大灣區發展，強調中央將進一步提供有利的政策和保障，包括研究在前海等地推出有吸引力的崗位、讓香港中醫師到當地的醫療機構工作等。黃柳權指，看到不少青年已在大灣區捷足先登，創出一片天。他認為要親身到大灣區就業、創業，才知道中央的支持力度有多大。

黃柳權又指，習近平在慶祝共產黨成立一百周年時提及，未來屬於青年，香港不能缺席，香港青年更不能缺席，他指香港青年熟悉兩文三語，擁有國際視野，應以自己所長，服務國家所需，必須敞開胸懷，捉緊發展空間，與祖國同行。

民政事務局局長徐英偉指，未來會擴大青年到大灣區的交流和實習計劃。（李澤彤攝／資料圖片）

徐英偉則表示，大灣區是國家的重大發展策略，是香港未來發展的關鍵所在，政府與中央各部委及廣東省等會保持聯繫，加強互聯互通，利用「十四五規劃」帶來的機遇，融入國家發展大局。