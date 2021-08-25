電視風雲︰TVB半年續蝕逾2.8億　ViuTV有望賺錢　港視變科技公司

傳統電視行業走下坡，但業界依然「熱鬧」。剛公布上半年續蝕2.84億元的電視廣播﹙0511，TVB﹚近日斥資2億元收購「士多」，加強電商攻勢，大有仿效港視大搞網購淘金的謀算。至於對手ViuTV同樣蝕錢，但播種5年，終捧紅吸金力極強的男團MIRROR及ERROR，有望轉虧為盈。整個行業一時間沸騰起來，亦有3間話題性十足的公司，值得檢閱一番。



TVB︰3年前業績轉蝕 攻電商謀「發圍」

電視廣播（0511）已連續3年蝕錢，2018年淨虧損1.99億元，為上市近31年來首次見紅，成為業績轉差的轉捩點，2019年及2020年則分別蝕2.79億元及2.81億元。今年上半年，收入按年增加2%至12.48億元，但仍續蝕2.84億元，相對於去年全年虧損。

業績轉差，電視廣播管理層亦於上半年「變天」，原行政總裁李寶安於5月底轉任顧問，曾志偉、王祖藍回巢分別擔任副總經理及首席創意官，大搞綜藝節目，與勁敵ViuTv對撼。

曾志偉、王祖藍回巢分別擔任副總經理及首席創意官，大搞綜藝節目。﹙資料圖片﹚

自曾志偉回巢後，TVB分別開辦《聲夢傳奇》、《開心大綜藝》、《超級綜藝》等綜藝節目，務求再次牽起獎門人的追看熱潮。當中更食住個勢為15位《聲夢》參賽者搞演唱會，本來只舉行兩場卻因為反應熱烈再加開兩場，更推出付費網上直播，開局尚算不錯。

自曾志偉回巢後，TVB 分別開辦《聲夢傳奇》、《開心大綜藝》、《超級綜藝》等綜藝節目。（影片截圖）

另一邊廂，電視廣播亦加緊業務多元化，分別於2016年推出myTV SUPER，搶攻OTT平台，再於2018年推出Big Big Shop，仿效港視開設HKTVmall，正式轉攻電商。

現時myTV SUPER以及Big Big Shop分別約有1,020萬及100萬名用戶，去年分別錄得1,100萬元（按年減少72%）以及5,300萬元溢利（按年增加20%），「幫補」廣告收入下跌。近日，TVB夥拍邵氏兄弟斥資2億元收購於近日收購網購平台「士多」約75%股權，料電商業務規模將擴大逾四倍。

現時myTV SUPER以及Big Big Shop分別約有1,020萬及100萬名用戶。

ViuTV︰播種五年 有望轉虧為盈

ViuTV於2016年4月啟播，代表作多蘿蘿，當中真人騷《全民造星》捧紅Mirror、Error等男團，其後更乘勝追擊，推出《調教你MIRROR》、《ERROR自肥企画》等，成功牽起不少話題。過去幾年，ViuTV一直燒錢搞節目，至今仍見虧損。惟最近電訊盈科 （0008）公布今年上半年業績 ，ViuTV及相關業務收入達 2.56億元，大增近1倍，上半年的廣告收益增加66%至1.88億元。

姜濤今年代言超過30個品牌。（OLAY網頁圖片）

同為免費電視，去年TVB雖然廣告收入達8.8億元，惟虧損卻比廣告收入只有2.7億元的ViuTV多出8,500萬元。TVB的廣告收入自2014年起開始逐年下跌，去年疫情下更按年下跌54%，反觀ViuTV去年上升了29%，今年上半年更達到1.88億元，每年保持增長勢頭。

ViuTV的廣告收入大增，旗下男團Mirror功不可沒，全隊在今年已經接拍逾百個廣告，當中姜濤更一人接下超過30個廣告，人氣吸金王之名不可小覷。據報，Mirror個別成員出騷站台價達50萬元，在社交平台「出post」更要每個20萬元起跳，代言產品種類極廣，包括化妝品、餐飲廣告、時尚用品、奢侈品、交通工具等，可謂「百足咁多爪」。

憑藉著Mirror的強勁吸金人氣，ViuTV上半年的 EBITDA虧損收窄至 4,400萬元，去年同期則為9,500萬元，母公司認為ViuTV有望在不久的將來取得盈利。

真人騷《全民造星》捧紅Mirror、Error等男團。(葉志明攝)

港視︰電商轉科技公司

至於港視（1137），可謂「塞翁失馬」的例子，「魔童」王維基繼2013年發牌失敗後隨即在2014年推出購物網站，更於2015年推出HKTVmall，於疫情下大賺，成功轉虧為盈，去年營業額按年增長逾倍至28.8億元，純利達到1.84億，現時市值85.7億元，遠超TVB的30.88億元。

今年7月，王維基更撈過界大搞科技，集團正式更名為「香港科技探索」 。

HKTVmall現時與逾4,200名商戶合作，為全港最大型的電商平台。從零走到現在，王維基自有過人的業務策略，他曾經指出與超市「鬥平」行不通，要做好網頁、倉存及派貨。去年公司消費客戶有110萬名，較19年同期增34.5%，當中超過95%的客戶為長期客戶，可見電商已成必然之勢。

疫情越加好轉，推動HKTVmall盈利增長的利好因素有可能逐漸消失，今年7月，王維基更撈過界大搞科技，正式更名為「香港科技探索」 ，加入科技元素以推進行業革新，以及「輸出」技相關技術。公司預計於2022年推出自動化零售店及系統，能在實體店内進行自動接單、出貨及補貨，以降低人手需要、節省店面空間並滿足7 x 24的營業時間。