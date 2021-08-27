商湯集團已上載招股文件　上半年蝕逾37億元人民幣｜新股IPO

港產人工智能企業商湯集團上市計劃，又有新動態。該公司已上載初步招股文件，指出截至今年6月底，其軟件平台客戶數量逾2,400家，當中包括逾250家《財富》500強企業及上市公司，119個城市及超過30家汽車企業。

公司又指出，亦賦能逾4.5億部手機及200多款手機應用程序。

在初步招股文件中，指出公司在2014年於香港成立，創始團隊源於2001年在香港創立的中文大學多媒體實驗室，成員包括湯曉鷗及實驗室的核心成員。截至今年6月底，共有40位教授推動公司研發工作，擁有逾5,000名各類僱員，當中三分二為科學家及工程師。

財務數據充面，在2018﹑2019及2020年，分別錄得收入18.53億元（人民幣‧下同）﹑30.26億元及34.46億元，虧損分別為34.32億元﹑49.67億元及121.58億元。若按非國財務報告準則，經調整LBITDA分別為1.6億元﹑9.83億元及5.31億元，經調整虧損淨額分別為2.2億元﹑10.37億元及8.78億元。

設同股不同權股權架構

公司亦有披露截至今年6月底止財務數據，收入為16.51億元，虧損為37.12億元，分別增加91.7%及收窄30.4%。若按非國財務報告準則，經調整LBITDA分別為5.8億元，減少42%；經調整虧損淨額為7.26億元，減少33.9%。

該公司採取同股不同權架構，包括湯曉鷗﹑徐立及徐冰等4人為同股不同權架構受益人。A股與B股的投票比例為10比1。

公司指出，今次集資取得的款項中，60%及於研究及開發能力﹑15%用於業務擴展，15%用於潛在戰略投資及收購機會，餘下10%用於運營資金及一般企業用途。