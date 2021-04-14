劍橋物理系港畢業生　加入商湯做研究員：薪酬可觀　是另一個層次

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-04-14 08:00

在香港，讀Phy、Chem、Bio純理科一般都不吃香。英國劍橋大學物理系畢業生連漵軒，回流本港後曾一度迷惘，幸參加科技園公司的「明日創科領袖培訓計劃」，成功跨界，進入本港人工智能（AI）獨角獸商湯科技任研究員。由基礎科學到創新科技，他表示，計劃提供的薪酬很可觀，與市價比是另一個層次。 來自內地、畢業於香港科技大學的王皓琦亦參與同一計劃加入商湯科技，她期望可一直鑽研AI科技，多出論文，獲得一定成就。

科技園公司推出「明日創科領袖培訓計劃」，商湯科技作為合作企業，吸納兩名人才，包括英國劍橋大學物理系畢業生連溆軒（右一），以及香港科技大學電腦科學系畢業生王皓琦（左一）。（盧翊銘攝）

為培育創科人材，香港科技園公司去年推出首屆「明日創科領袖培訓計劃（TLT）」，與園區企業合作，為人才提供持續培訓，以及全職工作。計劃去年收到超過600份本地及海外申請，最終有8人獲選，當中有兩人入職商湯科技。

劍橋物理畢業 回流本港跨界至創新科技領域

由香港負笈英國劍橋大學修讀物理的連漵軒，畢業回流本港後，因不知應否繼續修讀物理，曾一度迷惘。他說，回港後曾在一間生物科技公司做實習，又曾在科技大學參與人工智能及物理的研究，過程中接觸到編程知識，甚感興趣。於是，他參與TLT計劃，成功基礎科學，跨界到創新科技，進入商湯科技任研究員。

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至於為何未留在英國發展，連漵軒指，當時不少同系同學，畢業後未留在科研界，反而多到銀行或投資銀行工作，即使是有志投身科研的朋友，亦未必留英，而是選擇回到自己國家。他又認為，全球頂尖的科研國家是美國和中國，而香港作國際城市，既面向中國，又與世界都有聯繫，具有優勢。

學員：計劃薪酬非常可觀 與市價比是另一個層次

連漵軒續說，本港有不少高水平的科技公司，視乎一個人是否願意找機會。TLT計劃或許是他口中所說的機會之一，計劃下，學士、碩士、博士畢業生月薪，分別至少達2.5萬元、3萬元及4.5萬元。「薪酬也非常可觀，」他說，薪酬與市價比，是另一個層次，「若是一個想從事科研的畢業生，他必定會被這個計劃吸引。」

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連漵軒續說，本港有不少高水平的科技公司，視乎自己是否願意找機會。（盧翊銘攝）

另一名加入商湯的TLT學員，是來自內地、畢業於香港科技大學的王皓琦。她認為，遴選過程具挑戰性，因不止要求申請者有科技技能，而且要求有領導才能及潛質，與一般面試有區別。

王皓琦介紹，作為商湯的數據分析研究員，自己需廣閱最新文獻，在以此為基礎不停開展實驗，並於科學期刊上發表論文。（盧翊銘攝）

王皓琦介紹，作為商湯的數據分析研究員，自己需廣閱最新文獻，以此為基礎不停開展實驗，並於科學期刊上發表論文。TLT計劃為學員提供兩年全職科研工作，她期望，自己可繼續鑽研AI科技，多出Paper（論文），獲得一定成就。

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「AI之神」何愷明亦是物理出身

商湯科技香港公司總經理尚海龍表示，公司看重二人背景不同，期望他們能為公司帶來新視野。他形容，物理系畢業的連溆軒，是典型的香港本地學生，畢業後回流返港曾經歷迷惘，因一般企業較短視，未必聘用物理人才，而商湯則重視連的物理背景，冀團隊可在「交差領域」中互相交流。

他提到，獲業界稱為「AI之神」、任職Facebook AI研究部門的何愷明正是物理出身。他同時期望，王皓琦同時了解內地市場及本港環境，可進一步將研究產品化。

今屆「明日創科領袖培訓計劃」合作企業增至29間，預計為學員帶來高達51個工作機會。