「股王」茅台市值較高位蒸發近1.3萬億元人民幣　周一宣佈換帥

距離高衛東2020年3月「接棒」茅台，僅相隔一年半的時間，A股「股王」又將迎來新帥！



《財聯社》報道，貴州茅台於周一（30日）晚間在上交所公告稱，根據中國貴州省人民政府相關文件，推薦丁雄軍為貴州茅台董事、董事長人選，建議高衛東不再擔任公司董事長、董事職務。

公開資料顯示，1974年出生的丁雄軍於1995年7月參加工作，1994年6月加入中國共產黨，研究生學歷，理學博士，現任中國貴州茅台酒廠（集團）有限責任公司黨委委員、書記、董事、董事長。其在調任茅台集團前，曾任貴州省能源局黨組書記、局長、機關黨委書記。

截至8月30日，自高衛東去年卸任貴州省交通運輸廳廳長職務任茅台集團董事長已一年半左右。2020年3月20日，貴州茅台公告稱，選舉高衛東為公司第二屆董事會董事長、戰略委員會主任委員、審計委員會委員。當時的公告提及，2020年3月，高衛東已接任茅台集團黨委書記、董事長。

值得關注的是，在高衛東的任期內，貴州茅台在一度創下2,608.59元人民幣的歷史最高價。但在此後，茅台股價不斷走低，截至8月30日收盤，貴州茅台報1,586元，自年內高點已跌去39.2%，股價縮水超1.28萬億元。

半年報顯示，醬酒「老大哥」貴州茅台上半年實現營業收入490.87億元，按年增長11.68%；實現淨利潤246.54億元，按年增長9.08%。

而在8月29日，隨着五糧液半年報數據的公布，19家白酒上市公司的2021年半年報已全部亮相。五糧液今年上半年實現營業收入367.52億元，按年增長19.45%，實現歸屬於上市股東淨利潤為132億元，按年增長21.6%。

129隻基金已不再重倉茅台

值得關注的是，機構對貴州茅台、五糧液等一線白酒股持股比例有所降低。截至二季度末，基金抱團的貴州茅台被1,600多隻基金重倉，較一季度減少了129隻。其中易方達、匯添富分別減持109.01萬股、180.21萬股。曾經堅定持有白酒的張坤，其管理的易方達藍籌精選二季度持有貴州茅台426萬股，較一季度減持6萬股。

中金公司此前研報指出，下半年受基數影響，部分白酒收入增速或有所放緩，但基本面依然健康。與宏觀經濟增速前高後低走勢相似，部分白酒公司或面臨高基數下，增速放緩的壓力。

但是增速放緩並不代表行業景氣度下降，隨着白酒消費場景持續恢復，酒企基本面依然健康。其中茅台2020第三季度利潤增長6.87%，低於2020第二季度的8.92%，今年三季度增長基數不高，有望延續穩健增長。