虛擬保險｜OneDegree完成B1輪融資　成功籌2800萬美元

亞洲增長最快的保險科技公司之一OneDegree，宣佈完成2,800萬美元B1輪融資，加速其步伐成為亞洲新世代保險科技領導者。

是次B1輪融資獲得六位現有投資者的追加投資，並迎來新鴻基有限公司的直接投資分部和AEF大灣區創業基金兩位新投資者。

完成此輪融資後，集團累計獲得超過7,000 萬美元融資，反映投資者對集團發展前景充滿信心。 新資金將用於投資新技術、產品開發及B2C和B2B的業務發展。

集團目前已累積獲得逾7,000 萬美元融資，投資者包括 BitRock Capital、新鴻基有限公司、AEF大灣區創業基金、數碼港投資創業基金和國泰創投等知名投資機構。

集團計劃在未來12個月繼續增聘人手，支援亞洲業務發展，預計員工總數將倍增至300人。 同時，集團也在持續加強亞太區和歐洲的戰略夥伴關係，目標在未來五年成為業務網絡覆蓋五大洲的全球保險科技公司。