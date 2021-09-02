中國交通運輸部等五部門聯合約談美團、滴滴等11家網約車平台公司

2021年9月1日，中國交通運輸部會同中央網信辦、工業和訊息化部、公安部、國家市場監管總局等交通運輸新業態協同監管部際聯席會議成員單位，對T3出行、美團出行、曹操出行、高德、滴滴出行、首汽約車、嘀嗒出行、享道出行、如祺出行、陽光出行、萬順叫車等11家網約車平台公司進行聯合約談。

《中國證券網》今日（2日）報道，約談指出，近期部分平台公司通過多種營銷手段，惡性競爭，並招募或誘導未取得許可的駕駛員和車輛「帶車加盟」，開展非法營運，擾亂公平競爭市場秩序，影響行業安全穩定，損害司乘人員合法權益。

約談要求，維護公平競爭市場秩序。各平台公司要強化公平競爭意識，尊重市場規則，進一步規範經營行為，不得利用資本惡性競爭、無序擴張，不得排除和限制競爭，不得擾亂正常市場秩序，特別是不能以虛假宣傳誘導駕駛員加入，更不能把經營風險轉嫁給駕駛員。

約談強調，各平台公司要排查自身問題，立即整改。要加快推進合規化，制定切實可行的網約車合規化工作方案，明確時間表、目標和工作舉措，特別是要提出到今年年底前，車輛、駕駛員合規化工作的具體目標。

各平台公司紛紛表示，將按照約談要求，全面查詢存在的問題和安全穩定風險隱患，紮實做好整改工作，維護公平競爭的市場環境，並立即停止新增不合規車輛和駕駛員，加快推進既有車輛和駕駛員合規化程序，依法合規開展經營，促進網約車行業規範健康持續發展。