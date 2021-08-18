內地官方將設網約車平台抽成比例上限　保障駕駛員合理勞動報酬

內地網約車行業發展迅速，為了進一步規範企業的經營行為，交通運輸部周三（18日）表示，網約車平台抽成比例將設定上限。



交通運輸部表示，將設定網約車平台抽成比例上限。（視覺中國）

18日，國務院新聞辦公室舉行國務院政策例行吹風會，會上，交通運輸部運輸服務司負責人李華強表示，目前內地共有236個網約車平台企業，取得許可的網約車駕駛員超過351萬人。

李華強說，有個別網約車平台在獲得市場優勢地位後，隨意調整計價規則等經營策略，設置過高抽成比例，誘使駕駛員超時勞動、疲勞駕駛，侵害了駕駛員的勞動報酬、休息等勞動權益。針對上述問題，交通運輸部將結合網約車行業改革發展的實際情況，會同相關部門加快推動《指導意見》各項舉措落地實施，切實保障網約車駕駛員等群體的勞動權益。

李華強稱，舉措的重點包括四方面，一是壓實平台企業主體責任，指導和督促網約車平台企業依法合規用工，更多采取勞動合同製用工方式，落實駕駛員權益保障責任，合理確定平台和駕駛員之間的權利和義務。

今年較早時，內地主管部門對網約車平台抽成比例高等問題高度關注。（資料圖片）

二是規範平台企業的經營行為，要求網約車平台企業規範自主定價行為、降低過高的抽成比例，加強與駕駛員之間的溝通協商，設定抽成比例上限，並向社會公布。

三是保障駕駛員的合理勞動報酬，督促網約車平台企業綜合考慮工作性質、勞動強度、工作任務以及當地的平均工資、市場經營狀況等因素，合理地確定駕駛員的勞動報酬標準，並向社會公佈。

四是保障駕駛員的合理休息權益，要求網約車平台企業持續優化派單機制，盡可能提高車輛在線期間的運營效率，科學確定駕駛員的工作時長和勞動強度，避免其超時勞動和疲勞駕駛，切實維護好廣大網約車司機的休息權益。

近期有关滴滴的负面消息频传。（AP）

據了解，今年較早時，網絡上出現關於網約車平台抽成比例高、分配機制不透明、價格規則調整隨意等問題的調查和討論，引起了主管部門的關注。隨後，滴滴出行、美團打車、高德打車、首汽約車等十間網約車平台被聯合約談，要求它們對損害司機權益的不合理抽成比例、計價規則和派單規則等進行整改，以維護司機的合理利益。