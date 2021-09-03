朱咪咪曾代言　愛康健獲林順潮旗下希瑪眼科　斥3.85億人民幣入股

由大國手林順潮為大股東兼任主席的希瑪眼科（3309），旗下希瑪中國以3.85億元（人民幣‧下同），收購內地牙科保健服務公司深圳愛康健55%股權。

愛康健在香港知名度不低，早年公司的其代言人正是香港資深演藝人朱咪咪及吳啟華。愛康健的廣告亦不時在電視等大眾傳播媒介出現。

上半年虧損近6800萬元

至於愛康健財務表現方面，公告內指出截止2019年及2020年底止年度，分別錄收益3.2億元及1.18億元，即去年收益大減63%。在2019年稅後溢利為3,505.4萬元，去年則轉盈為虧，蝕4,497.6萬元。

截至今年6月底止的上半年，愛康健收益為6,787.4萬元，惟錄除稅後虧損2,219.4萬元，資產淨值1.179億元。

希瑪眼科指出，以往公司專門提供眼科疾病診斷與治療服務，從今年4月起已在香港提供牙科服務，相信憑藉愛康健知名醫院及診所網絡，可與公司業務產生協同效應；又預料通關後愛康健業務可回復正常，未來具備增長潛力。

公司指出為滿足對優質眼科及其他醫療服務的需求，不斷探索潛在商機。深圳愛康健的總 部設於深圳，有超過25年歷史，為深圳及大灣區領先及聲譽卓著的連鎖牙科診所。董事認 為，愛康健在深圳經營知名牙科連鎖品牌，旗下平台極為成功，服務並吸引大量香港跨境 病人，在品牌管理、牙科服務品質及財務業績方面均表現出色。

擬設「眼+牙」連鎖醫療服務

公司指出此基礎上，入股愛康健可為公司利用醫療服務專識、深圳的病人基礎，及深圳愛康健在牙醫業務方面的知識和經驗，以擴大深圳牙科保健服務良機。公司董事認為，愛 康健在深圳及內地其他地區發展潛力優厚，在香港牙科合作夥伴及公司管理層團隊協助下，致力並希望發揮愛康健品牌及平台全部潛能和價值。

公司指出完成後，將探討與愛康健開拓眼科醫院網絡，提供一站式「眼+牙」連鎖醫療服務，並將牙科服務新增至公司在大灣區的現有眼科醫院及診所網絡。