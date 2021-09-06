華為未放棄手機業務　9月發布新機搭載自家OS　餘承東：好久不見

9月6日上午，中國科技企業華為手機官微發布消息稱，華為nova 9系列手機將於9月23日上市。據悉，新款手機將搭載HarmonyOS 2系統。



《中國證券報》9月6日報道，華為常務董事、消費者業務首席執行官（CEO）餘承東也發文稱：「好久不見。」

搭載HarmonyOS 2系統

「我相信我們消費者業務能活下來，我們不會放棄手機業務。」這是華為8月18日公開的華為輪值董事長郭平與新員工座談時的內容。

華為消費者業務首席運營官（COO）、手機產品線總裁何剛在微博上表示：「歷時一年多的準備，華為nova 9系列終於要和大家見面了。相信這款搭載HarmonyOS 2系統的手機會成為年輕人的影像旗艦。」

餘承東最近一次發布手機還是在7月29日晚間。當天華為發布P50系列旗艦手機，搭載HarmonyOS 2操作系統。從晶片來看，這些產品搭載麒麟9000和高通驍龍888晶片，但全部只支持4G網絡。

餘承東直言，由於美國製裁，限制華為的5G手機，華為5G晶片只能當4G晶片來用。

華為稱手機業務會繼續存在

值得注意的是，由於手機銷量下滑，上半年華為消費者業務實現收入1,357億元人民幣，按年下降46.95%。

市場研究機構Omdia報告顯示，華為出貨量在持續下滑，今年第二季度出貨980萬部，按年下降74.6%，按月下降33.3%。今年上半年，華為以2,450萬部的出貨量保持全球第六位，出貨量按年降66.9%。

郭平直言，目前階段性給華為造成了最大困難的是手機業務。「大家知道手機的晶片需要先進工藝，體積要小、功耗要小。華為能設計出來，但沒有人能幫我們製造出來，被卡住了。我們和產業鏈的夥伴還在攻關。我也非常敬佩消費者業務，不屈不撓。」

郭平介紹，華為手機業務受到影響，但在全屋智能、音頻、顯示設備、運動健康等各個方面都獲得了較大的發展。

郭平稱，華為手機有很多自己獨特的技術，手機業務會繼續存在。「原有手機業務的一些同事也可能會充實到其他終端的新賽道上去，也會有新員工充實到手機部門。期待中國造芯問題徹底解決的那天早日到來。我們會努力保有和發展我們的技術，有能力做出有競爭力的手機。」

東方證券指出，2021年4月，華為正式推出鴻蒙手機系統，一方面旨在增加消費者對華為手機的粘性，一方面希望以鴻蒙OS為技術底座，完善物聯網生態，拓寬收入渠道。

華西證券認為，鴻蒙OS是華為手機及消費者業務的核心，華為已將軟件列入下一階段的戰略重心。