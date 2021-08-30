華為Mate 50系列不會在今年發布　推遲至2022年第2季但會有5G？

HUAWEI 早前終於發布了 P50 系列手機，並採用 Kirin 9000 及驍龍888 雙芯片方案，而搭載 Kirin 9000 的 Huawei P50 Pro 經已發售，但搭載驍龍 888 的 Huawei P50 手機則預計在今年 9 月上市。



根據內地微博主菊廠影業 Fans 指出 HUAWEI 大概不會在今年發布 Mate 50 系列手機，發布時間大約是明年第二季度，而更有消息指出 Mate 50 更有望回歸 5G，當然這還有待國內產業鏈核實。就目前消息而言，Mate 50 系列依然還是會以 Kirin 及 驍龍芯片混合供應，故還有 4G 版本。

最後該微博主還指出 HUAWEI 將會採用一年一旗艦的策略，Mate 與 P 系列將輪替發布。

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