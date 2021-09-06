面積大升7倍　國務院︰全面深化前海合作區改革開放

中共中央、中國國務院印發的《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》（簡稱《方案》）9月6日發布。

據新華社9月6日報道，中國將推動前海合作區全面深化改革開放，將以制度創新為核心，在「一國兩制」框架下先行先試，推進與港澳規則銜接、機制對接，豐富協同協調發展模式，打造粵港澳大灣區全面深化改革創新試驗平台，建設高水平對外開放門户樞紐。

《方案》明確，進一步擴展前海合作區發展空間，前海合作區總面積由14.92平方公里擴展至120.56平方公里，大升7.08倍。

《方案》指出，到2035年，高水平對外開放體制機制更加完善，營商環境達到世界一流水平，建立健全與港澳產業協同聯動、市場互聯互通、創新驅動支撐的發展模式，建成全球資源配置能力強、創新策源能力強、協同發展帶動能力強的高質量發展引擎，改革創新經驗得到廣泛推廣。

根據《方案》，在打造全面深化改革創新試驗平台方面，前海合作區將推進現代服務業創新發展，加快科技發展體制機制改革創新，打造國際一流營商環境，創新合作區治理模式；在建設高水平對外開放門户樞紐方面，前海合作區將深化與港澳服務貿易自由化，擴大金融業對外開放，提升法律事務對外開放水平，高水平參與國際合作。

開發建設前海合作區，是支持香港經濟社會發展、提升粵港澳合作水平、構建對外開放新格局的重要舉措，對推進粵港澳大灣區建設、支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區、增強香港同胞對祖國的向心力具有重要意義。